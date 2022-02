Los socialistas de Felanitx presentan nueve alegaciones puntuales y una total al Plan General del municipio

Los socialistas de Felanitx han presentado nueve alegaciones puntuales y una total al Plan General del municipio. Según ha informado el PSIB en nota de prensa, el grupo socialista de Felanitx ha presentado nueve alegaciones puntuales y una total al Plan General del municipio en concordancia con su sentido de voto y el argumentario defendido en el pleno.

«En el pleno del Plan General, los socialistas fuimos los únicos que abrimos el debate sobre el modelo que queríamos de Felanitx con una serie de preguntas elaboradas por la militancia en asamblea y que pretendían que el alcalde nos averiguara las líneas estratégicas de este plan que hoy en día continúan sin responder», ha declarado el portavoz de los socialistas en Felanitx, Xisco Duarte.

Hay que recordar que el 27 de septiembre se hizo la aprobación inicial del Plan General (PG), que quiere sustituir el que está vigente, que fecha de 1969, a la que los socialistas mostraron su rechazo votando en contra. «Los socialistas somos plenamente conscientes de la necesidad que tiene nuestro término municipal de contar con una normativa actualizada y que se ajuste a las legislaciones actuales y por eso hemos creído en la importancia de la puesta en marcha de un plan nuevo para Felanitx», ha comentado, además, Duarte. El portavoz de los socialistas de Felanitx ha explicado que «este Plan no está adaptado a las necesidades del siglo XXI porque prevé un crecimiento desmesurado de población en 30.000 habitantes», cuando, ha destacado, «en la actualidad en el municipio hay unos 18.000 habitantes».

«El Plan no protege el suelo rústico y prevé una gran actuación inmobiliaria en la parte de la capilla de Portocolom. Ha faltado transparencia y no se ha dialogado con todos los partidos, ni entidades, colectivos o asociaciones del municipio, entre otros. Además, dificultará el acceso a la vivienda para los jóvenes, puesto que no se prevé ceder suelo al Ibavi para construir VPO», ha añadido. Duarte ha expresado, asimismo, que «otro punto de la propuesta impulsa la ampliación de más zonas comerciales en lugar de proteger el suelo comercial tradicional».

«Ya tenemos suficiente, no nos hace falta ampliar más zonas comerciales, necesitamos proteger el suelo comercial tradicional», ha enfatizado. «La propuesta plantea hacer una calle en una zona ANEI. ¿Cómo justificarán que estos valores proteccionistas se han perdido?», se ha preguntado el portavoz de los socialistas. Finalmente, Xisco Duarte ha censurado que «esta propuesta de Plan General que el equipo de gobierno, formado por el PP, El PI y el regidor tránsfuga, propone está centrada en un modelo caduco y que se centra en crecer en todos los aspectos y sin reducir la huella y presión humana».

Por eso, ha pedido «responsabilidad» a los partidos políticos que votaron a favor o se abstuvieron en este Plan «temerario»; así como que «atiendan el descontento ciudadano plasmado con la avalancha de alegaciones realizadas por los felanitxers».