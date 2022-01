La Dirección General de Tráfico (DGT) ultima la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central, el Govern balear, el Consell y el Ajuntament de Pollença para cerrar al tráfico de vehículos privados a motor (salvo autorizados) toda la carretera de Formentor de 10.00 a 22.30 horas en la temporada alta. Así lo confirmó ayer el alcalde Tomeu Cifre que, no obstante, muestra reticencias a aplicar la medida si previamente no se establecen sistemas automatizados de control de acceso y campañas de información que impidan que se repita el aluvión de multas del último verano. Para que la medida tenga cobertura legal del 15 de junio al 15 de septiembre el acuerdo que se publique esta semana no puede sufrir modificaciones sustanciales.

En 2021, la decisión de extender las restricciones de tráfico a toda la carretera se adoptó después de publicar en el BOE las restricciones solo para el tramo entre la playa y el faro. Un particular presentó recurso e impidió a la DGT multar a quienes se saltaron la prohibición hasta el 18 de agosto. Las administraciones aún no han aclarado si conocían la falta de cobertura legal cuando aplicaron la medida en junio. La DGT acabó multando a más de 7.000 conductores que accedieron a la zona restringida entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre. La mayoría de infractores (6.731) circulaban entre el Port y la playa. Aunque podían evitar la multa enviando un justificante de pago (del párking, de los chiringuitos o del restaurante) en los tres días posteriores a su visita, nunca llegaron a hacerlo. El alcalde apunta a la «falta de información» como principal causa. En 2021 el horario restringido era de 10.00 a 19.00 horas pero visto que la masificación se ha trasladado al atardecer, las administraciones quieren extenderla hasta las 22.30 horas. El alcalde teme que al caos vivido en temporadas anteriores se le sumen las obras que Autoritat Portuària de Balears (APB) ejecutará en el acceso al faro, cerrado desde septiembre por un desprendimiento. El faro de Formentor es uno de los lugares más visitados de la Isla. De hecho, pese a las restricciones de acceso, la APB ha conseguido sin problemas que una empresa acepte explotar el restaurante a cambio de una tasa anual de 32.153 euros, sobre la que ha ofrecido una mejora anual de 110.000 euros, además del cuatro por ciento de la facturación.