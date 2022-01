Los Reyes Magos llegarán este miércoles por la tarde al Moll Vell de Palma en barco, donde ya les estará esperando su comitiva y cientos de niños y niñas llenos de ilusión. Sin embargo, en los pueblos de la Part de Forana y en las barriadas palmesanas también tienen todo preparado para vivir una de las tardes más mágicas del año. Allí Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán cargados de regalos.

En todas ellas la mascarilla será obligatoria y piden que no acudan a los desfiles personas mayores o vulnerables. Además, en la mayoría de ellas no se lanzarán caramelos. A pesar de que algunos municipios, como es el caso de Calvià, han cancelado para cabalgata por precaución, muchos otros la mantienen extremando precauciones. Puedes consultar aquí los horarios de la llegada de los Reyes a Mallorca:

Alaró

La Cabalgata de los Reyes Magos en Alaró empezará el miércoles a las 17.30 en la avenida de la Constitució y terminará en la calle de les Sabateres. A las 18.30 horas los Reyes repartirán los regalos.

Alcúdia

Para este 2022 el consistorio ha modificado el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos debido a la situación sanitaria actual por lo que no habrá desembarco en el Moll Vell. Llegarán a las 18.15 horas a la Estació Marítima y acabará en la Porta de Sant Sebastià.

Algaida

A las 18 horas llegada de los Reyes Magos acompañados por la banda de música a la plaza.

Andratx

La cabalgata de Reyes empezará a las 18 horas en el Port d'Andratx, pasará a las 18.30 por s'Arracó y a las 19.00 por Andratx. No se lanzarán caramelos ni habrá reparto de regalos en la iglesia.

Artà

Los Reyes Magos llegarán a las 18 horas a muelle de la Colònia de Sant Pere y harán su recorrido hasta la Iglesia, acompañados de la Colla de Xeremiers i la Batucada TremolArtà. Habrá entrega de regalos.

Banyalbufar

A las 19.30 horas en la Plaça de la Vila.

Binissalem

La cabalgata de los Reyes Magos empezará sobre las 18.30 horas. El recorrido será Guillem MArtí, c/ Anselm Turmeda, c/ Llorenç Villalonga, c/ Bonaire, plaça Quartera, c/ Concepció y Plaça de l'Esglesia.

Bunyola

La cabalgata empezará a la 18.30 horas desde el polideportivo hasta la plaza donde serán recibidos y se dirigirán a la iglesia para realizar la adoración. No se lanzarán caramelos ni habrá entrega de regalos.

Campos

La cabalgata de los Reyes Magos se iniciará en Sa Ràpita a las 17.30 horas y a las 19 horas en Campos. Se realizará la adoración en la Iglesia de Sant Julià con aforo limitado y con invitación.

Campanet

Los Reyes llegarán a las 18.30 horas y el itinerario será de sa carretera hasta la Plaça Major.

Capdepera

El Ayuntamiento ha informado que se modifica el recorrido y que comenzará el 5 de enero a las 18 horas en Cala Rajada desde Cala Gat y a las 19 horas en Capdepera hasta la calle Roses.

Consell

Llegada a la plaza a las 18 horas.

Costitx

A las 18:00h llegan los reyes Magos por Creuers.

Esporles

A partir de las 18 horas SS.MM. Reyes Magos llegarán al Ayuntamiento.

Felanitx

Empezará a las 19 horas, aunque no llegarán al Ayuntamiento, no harán paradas, no se lanzarán caramelos y no se hará la adoración en la Iglesia de Sant Miquel. Iniciará en Orient y acabarán en la plaza de Sa Font de Santa Margalida.

Inca

Comenzará a las 17 horas en la calle Santiago Rusinyol y finalizando en la Plaza de Santa Maria la Major. Los Reyes no recibirán a los niños y niñas en la Parroquia del Crist Rei y no se repartirán caramelos.

Llucmajor

En Llucmajor empezará a las 18 horas y su recorrido tendrá su inicio en la esquina en la calle D'es Convent con Ronda de Mitjorn y acabará en la esquina de calle del Obispo Taxaquet y calle de la Hispanitat. La de s'Arenal empezará a las 17.30 horas en el Club Náutico con itinerario de calles Rosas, Miramar, Gran i General Consell, Baleares, M. Antònia Salvà y plaza Mayor.

Manacor

En Manacor empezará a las 18 horas y recorrerá las calles Sant Llorenç des Cardassar, Capdepera, Avinguda del Baix des Cós y Plaça des Cós. En Porto Cristo llegarán a las 19 horas y en s'Illot a las 18 horas.

Marratxí

En el Pont d'Inca a las 18 horas, en Pòrtol a las 18.30 horas, en sa Cabaneta a las 17.30 horas, en Cas Capità a las 19.30 horas, en el Pla de na Tesa a las 18:00 horas.

Muro

A partir de las 18.30 horas.

Palma

Los Reyes Magos llegarán al Moll Vell a las 18 horas. El nuevo recorrido discurrirá por Antoni Maura, Passeig des Born, plaza Juan Carlos I, calle Unió, la Rambla, calle Baró de Pinopar y aquí comienzan las novedades principales pues el desfile llegará a la Avinguda Alemania para continuar por Vía Roma, calle Bisbe Campins, Rubén Darío, Passeig Mallorca y Jaume III para volver a terminar en el Passeig des Born. Puedes consultar toda la información aquí.

Barriadas de Palma

En el Coll d'en Rabassa llegan a las 19 horas; en Establiments a las 19.30 horas; en Génova a las 17.30 horas; en el Molinar a las 19 horas; en la Indioteria el horario está por confirmar; en Can Pastillas a las 18 horas en el Club Naútico.

Porreres

A las 18.30 horas llegan a la Plaza Molí de n'Amengual que irán por la calle del Pou Florit hacia la Plaza de la Villa.

Sant Llorenç des Cardassar

A las 18.30 horas salida de los Reyes Magos hacia el Ayuntamiento.

Santanyí

En Portopetro la cabalgata de los Reyes Magos iniciará a las 17 horas. En Santanyí, 18 horas. En Cala d'Or iniciará también a las 18 horas, así como en Calonge y en Llombards. En Cala Llombards será a las 18.30 horas. En s'Alqueria Blanca comenzará a las 19 horas.

Santa Maria del Camí

Empezará a las 18:30 horas con la llegada a la Plaça Hostals con recorrido hasta la Parroquia, parando en el Ayuntamiento.

Selva

Salida a las 18.30 horas con itinerario desde c/ Cirers hasta Sa Plaça Major.

Moscari

Salida a las 18.30 horas.

Sineu

En Sineu la cabalgata empezará a las 18 horas en Lloret y acabará en la plaza del pueblo. Seguidamente, en la iglesia de Santa Maria de Sineu, los Reyes Magos darán un discurso.

Sóller

La cabalgata de Reyes Magos se inicia en el puerto a las 11 horas desde la base naval hasta el parking de Can Miró. A partir de las 15.30 comenzará en Sóller desde el polideportivo Son Angelats donde también terminará.

Son Servera

En Cala Bona a las 18.30, en Cala Millor a las 19.30 y en la iglesia Nova de Son Servera a las 20.30 horas.

Valldemossa

A partir de las 18:30 horas en la Plaça de Bartomeu Estaràs.

Cabe señalar que debido a la actual situación sanitaria en la que se encuentran las Islas todos los horarios están sujetos a modificaciones, así como a su posible cancelación. Las autoridades sanitarias recuerdan que es importante cumplir con todas las medidas, entre las que están la distancia social y el uso de mascarilla, para ir a recibir a los Reyes Magos.