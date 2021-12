Joan Bennàssar recorrió a pie la ruta entre Can Picafort y Son Serra con el alcalde, Joan Monjo, en busca de los puntos idóneos para instalar nuevas obras que quiere donar en un futuro, tras haber completado las que están incluidas en el concurso. Este proyecto que ha llamado Can Picafort, la nova Ítaca de la Mediterrània, tiene una continuidad con las esculturas de gran formato instaladas en Can Picafort y Son Bauló en 2015- 2016.

«Quiero transmitir que vivimos en un paraíso, con una conexión con el pasado que representan la necrópolis, el mar, el coraje...», explica Bennàssar. En la Vila, las obras se ubicarán junto al auditorio; en Son Serra se plantea distintas ubicaciones cerca de la playa y de la avenida de entrada desde el talayot de sa Nineta. En Can Picafort, habrá obras junto a la biblioteca, en la plaza Cervantes, en la zona verde de Son Bauló y al principio de la ruta junto al mar hacia Son Serra. De este recorrido artístico se editarán un vídeo y un libro explicativos.