El miércoles estrena en el Teatre de Manacor Memòries d’un gentleman anglès. Una guia per seduir i assassinar. Para un anglófilo confeso, entusiasta del tweed y los paragüas con puño de caña la seducción es total y la curiosidad le mata.

¿Tendría a bien adelantarnos algo de la obra, Sir Gil…?

—De matar va el tema. Se trata de una divertida comedia musical con ocho asesinatos a un mismo actor en directo y delante de todo el público. Un joven inglés de descendencia andaluza que descubre que forma parte de una saga familiar con un importante linaje , y para llegar a lo más alto tendrá que deshacerse de sus, más variopinto , ocho antecedentes en el árbol familiar. Así que ninguno de ellos está a salvo. Todo esto va acompañado de unas aventuras amorosas con una señorita casada y otra que está completamente enamorada del señor Navarro, y de cómo se las tendrá que arreglar para que todo llegue a buen puerto.

Viejas fuentes en el Circus me cuentan que tras una amplia carrera como actor teatral esta vez se estrena como productor. También Le Carré se preguntaría qué le ha animado a dar el paso...

—Hace años que tengo la suerte de participar en los musicales de navidad que se representan cada año en Manacor. Así que se nos quitó el miedo con Les Chapellets para decidir saltar a la piscina, mejor dicho al escenario, por nuestros propios medios. El viaje de producir nosotros mismos este nuevo proyecto ha sido maravilloso. El grupo humano del que me he rodeado no ha podido ser mejor.

Si Londres es la cuna del dandismo, Manacor es el West End de Mallorca: la capital insular del teatro. No es una opinión y quiero pensar que no hará falta batirnos en duelo al respecto.

—¡No habrá duelo! El teatro de Manacor es con el que hemos crecido todos los niños de las escuelas de la ciudad y la comarca. Desde pequeños nos han inculcado el teatro como un referente cultural y después nos han dado cientos de facilidades para formar equipo con los directores que se encuentran en Manacor. Lo aman y nos enseñan a amarlo de la misma manera.

El personaje de 007 es la quintaesencia del english gentleman. Pero incluso James sería menos Bond sin Moneypenny, Q o M. ¿Qué significan para nuestro caballero inglés los nombres de Joan A. Sunyer, Pere Pascual, Bárbara Bibiloni o Montse Mozo?

—Este equipo es increíble, no podía estar mejor arropado. Lord Sunyer, fue el primero que me apoyó en el tema de embarcarnos en una comedia musical. Todo un caballero inglés que nos ha tratado de una manera exquisita y con un respeto increíble hacia cada uno de nosotros , y dirigiendo y exprimiéndonos hasta la locura del personaje, eso sí. Miss Mozo nos ha dado su experiencia como cantante profesional y sus conocimientos a lo largo de sus años, cuidándonos a cada uno de nosotros y respetando el libretto sin dejarnos salir del pentagrama en ningún momento. Lady Bibiloni nos ha vestido como un guante, la preocupación por cada detalle lo lleva al extremo, lo que hace que visualmente está obra este a un alto nivel que a muchos teatros del West End les gustaría tener. Lo más divertido para ella ha sido poder contar con un peluquero y maquillador rendido a sus pies, Sir Logas. Finalmente, gracias al diseño y la escenografía de Mister Pascual, el público viajará por paisajes y atmósferas de lo más british.

Ahora que hablamos camaradas, pienso en los Cuatro de Cambridge. Pero también en Les Chapellets. ¿Quiénes son?

—Cuatro grandes amigos y una familia. Empezamos con distintos profesores de canto, yo con Maria Rosselló en Manacor y de allí pasé a Palma con Eulalia Salbanyá, donde los otros hacían sus pinitos artísticos. Surgió una química especial e iniciamos una gran amistad. La música nos terminó de unir. Los componentes originales somos Montse Mozo, Joan Toni Oliver, Pilar Marqués y servidor. En esta producción de ‘Memòries’, hemos tenido la suerte de contar también con más amigos como Carme González, Daniele Fregapane y Josep Gil.

Función diaria hasta el 5 de diciembre, casi a la hora del té. No le pediré por si habrá pastas o algo de jerez. Peró sí sobre si se animará con otras producciones. Tampoco hace falta llegar a las 27 protagonizadas por el personaje de Ian Fleming…



—Esta ha sido la primera vez que se me ha ocurrido, y después de casi tres años trabajando en este proyecto, no quita que no haya próximas. Pero sí le digo que habrá un descanso para poder llevar Memòries... a los máximos escenarios de baleares como sea posible. Creo que es una oportunidad para ofrecer al público balear una producción divertida, fresca, para abandonarse y disfrutar de una gran música y escenas que llevarán al espectador a olvidarse del mundo exterior durante un rato.