El cielo nuboso no impidió que amantes del vino de toda Mallorca exclamaran «el vi novell ja és aquí!» y se acercaran este sábado hasta Santa Maria para participar en la decimonovena edición de la ‘Festa del Vi Novell’, en la que se degustan los primeros vinos de la presente añada, en este caso la de 2021.

A diferencia de otras ediciones, esta vez la fiesta no se ha podido celebrar de la tradicional manera multitudinaria, con tenderetes de las diferentes cellers participantes instalados en la vía pública y donde los winelovers probaban los vinos en plena calle. La situación sanitaria obliga. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y ésta ha servido para abrir las pequeñas bodegas al gran público y en ellas, de una forma más reducida, disfrutar de la novedades vinícolas.

Así, los asistentes a la ‘Festa del Vi Novell’ pudieron andar la ruta por las bodegas participantes, desde el 7013 Petit Celler hasta Jaume de Puntiró, pasando por las bodegas de Sebastià Pastor y Ramanyà. Como cada año, el gran productor Macià Batle también ofreció su apoyo en a la fiesta que organizan los más pequeños ofreciendo las amplias instalaciones de sus bodegas para representar funciones de microteatro. Tras la simbólica apertura de las barricas de vino joven y su debida cata, llegada la hora de reponer fuerzas, Bodegas Àngel organizó un almuerzo–degustación en sus cavas, mientras que 7103 Petit Celler hizo lo propio en su bodega con una comida a base de variats y vi novell blanco y tinto.