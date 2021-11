El Ajuntament de Pollença anulará la licencia para explotar los aparcamientos de Formentor

El Ajuntament de Pollença ha iniciado los trámites para revocar la licencia de actividad que concedió hace años al hotel Formentor para explotar el aparcamiento de la playa. Lo hace después de que la nueva propiedad haya presentado un recurso contencioso contra la cesión de los viales, zonas verdes y aparcamientos de Formentor al Consistorio, firmada el pasado 15 de junio de 2021. El alcalde exigía la cesión obligatoria y gratuita de dichos terrenos al municipio como condición para conceder la licencia de reforma integral del hotel. La propiedad aceptó, pero luego presentó recurso. Mientras tanto, las obras de reforma avanzan a buen ritmo.

Disputa

«El principal argumento de la propiedad del hotel es que el aparcamiento no forma parte del sistema viario y que, por lo tanto, su cesión no es obligatoria», explica el alcalde, Tomeu Cifre. Cifre confirma que aunque aún no se ha resuelto el recurso ya se ha abierto el expediente de revocación de la licencia de actividad del aparcamiento. El Ajuntament encargará además un informe jurídico a los servicios técnicos municipales (a petición de Junts, Alternativa y Unides Podem) para aclarar si este verano la nueva propiedad ha obtenido «ingresos indebidos» explotando no solo el aparcamiento sobre el que tenía licencia, sino también una zona verde de encinar.

La intención del Ajuntament de Pollença es hacerse con la titularidad del aparcamiento de la playa y sacarlo a licitación o bien buscar un acuerdo con la propiedad del hotel a cambio de la retirada del contencioso. «Una de las posibilidades que estudiamos es firmar algún tipo de acuerdo para que sigan explotando el aparcamiento de la playa como amortización de la inversión realizada en la zona, pero aún no hay nada decidido. Es algo que tienen que estudiar los servicios técnicos», dice Tomeu Cifre. Si el hotel quiere explotar los otros párkings en su propiedad deberá pedir una nueva licencia.