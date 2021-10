La regidora de Igualtat de Pollença, Bianca Aguilar, aseguró este jueves a Ultima Hora que abrirá una investigación para comprobar si se ha incumplido la ley con el despido de la única mujer trabajadora de Emser, Yolanda Cruz, por presunta «falta de fuerza». Lo hace después de haber dejado el caso en manos de la justicia hace dos meses cuando Michael Müller (Podem) le informó de lo sucedido.

«Entonces pedí explicaciones al gerente de la Empresa Municipal y a la regidora de Emser y me aseguraron que no la habían despedido por ser mujer sino porque no cumplió los objetivos en el periodo de prueba y decidimos dejarlo en manos del Tamib. Si entonces hubiera visto indicios de un presunto despido sexista habría actuado», asegura Aguilar.

La regidora de Igualtat realizará ahora «nuevas comprobaciones» después de enterarse por este diario de que el operario contratado para sustituir a Yolanda Cruz no superó las pruebas de fuerza del bolsín de peones. Yolanda Díaz sí que había superado la prueba de fuerza y todas las posteriores.

Bianca Aguilar no habló con la trabajadora para conocer su versión y se conformó con la versión del gerente y la regidora de Emser. Ahora asegura que la llamará personalmente para saber más del caso.

Condena

La noticia del presunto despido sexista (el segundo en Emser en un año) ha desatado la condena unánime de la oposición, Junts, Alternativa y Unides Podem exigen que se revoque el despido y que los responsables últimos (el alcalde, la regidora de Emser y la de Igualtat) den explicaciones públicas.