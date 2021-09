El mapa de ruidos limitará las obras en todos los núcleos de población de Calvià

Calvià unificará su mapa de ruidos entre todos los núcleos de población. De esta forma, los trabajos realizados en la vía pública, las obras y las edificaciones deberán ajustarse al horario que la ordenanza municipal señala, y que en el caso de maquinaria pesada se reduce a apenas tres horas diarias entre los meses de mayo y octubre.

El cambio se llevará a cabo, eso sí, solo en caso de que salga adelante la moción que hoy presenta en el pleno el Partido Popular, y a través de la cual se busca precisamente eso: que zonas como es Capdellà, Calvià vila o la zona alta de la Costa d’en Blanes tengan el mismo tratamiento que el resto de localidades calvianeres, donde los molestos ruidos que generan las obras están acotados coincidiendo con la presencia de un mayor número de turistas.

De hecho, ese horario limitado de las 10 a las 13.30 horas rige entre el 1 de mayo y el 31 de octubre no solo en las zonas con más turistas visitantes, sino también en Cas Català, Illetes o Son Ferrer, núcleos residenciales que consiguen descansar de la maquinaria pesada a partir de la una y media del mediodía, en un horario restringido que no se aplica, en cambio, en las localidades más tradicionales del municipio.

La propuesta del PP va, en definitiva, encaminada a que se considere la totalidad de Calvià como de «especial sensibilidad acústica», y que por tanto el horario reducido para la realización de trabajos en vía pública y edificaciones sea único en todos los núcleos de población.

Desde el equipo de gobierno no ven con malos ojos la moción que plantean los ‘populares’, si bien entienden que la cuestión debería someterse a la opinión de las diversas entidades vecinales afectadas. Además, proponen que queden fuera de esta regulación unificada algunos espacios singulares y no habitados, como el polígono de Son Bugadelles. Son de hecho las diferencias de criterio respecto a este último punto las que podrían dar con el traste a un acuerdo que hace 24 horas parecía seguro para la modificación del mapa de ruidos. El PP considera que la ampliación del horario en el que no se puede trabajar con maquinaria pesada no deberá tener en todo caso ninguna influencia en el sector de la construcción, considerando que las tres localidades afectadas apenas representan «un 10 % del municipio».

En total son 65 los puntos que componen el orden del día del pleno de hoy, entre los que se incluyen otras cuatro mociones: una más del PP relativa a infraestructuras y seguridad, otra de PSOE y Podem Més sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI de Afganistán, y dos más de Vox: una para la mejora de la calle Martín Ros García de Magaluf, y otra a favor del «lenguaje normativo y académico» en el ayuntamiento.