El ayuntamiento de Felanitx pide responsabilidad en las fiestas de Sant Agustí

El Ayuntamiento de Felanitx ha pedido este lunes cordura («seny») y responsabilidad para que las fiestas patronales de Sant Agustí sean seguras.

Este lunes se ha reunido la junta de portavoces en el Ayuntamiento de Felanitx para tratar las medidas por Sant Agustí y la alcaldía ha dictado un bando dirigido a la ciudadanía que recuerda las medidas vigentes en la comunidad autónoma y que el consistorio reforzará estos días para contener la covid, ha informado en un comunicado.

Los establecimientos de ocio, bares y restauración no podrán colocar barras en el exterior de los negocios y no se autorizará ninguna ampliación de terrazas que no esté ya autorizada.

El horario de cierre de los establecimientos será el legalmente autorizado: En ningún caso puede superar las 1:00 de la madrugada.

El 28 de agosto, Sant Agustí, los establecimientos de restauración (bares, cafeterías, restaurantes) deberán cerrar entre las 17 y las 19:30 horas.

No se permitirá poner música ni en el interior ni en el exterior de los locales de ocio, bares o restaurantes. Excepcionalmente se podrán realizar pequeños conciertos siempre que se haya obtenido la autorización previa del Ayuntamiento, cumpliendo con toda la normativa. Están totalmente prohibidos los botellones.

No se permiten aglomeraciones ni concentraciones de gente en la vía pública y en todo momento se debe cumplir la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

Del incumplimiento de estas medidas serán responsables tanto los autores como los titulares de los establecimientos. Los agentes de la Policía Local podrán intervenir y retirar cautelarmente el género, los materiales y los medios, así como precintar los locales que incumplan la normativa establecida.

Será considerado una infracción grave la organización y participación de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de medidas sanitarias de prevención. El infractor o infractores se enfrentarán a una multa de entre 3.001 y hasta 60.000 euros.

El alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat, ha explicado que el consistorio ha pedido refuerzos de efectivos de policía local en Campos, Llucmajor, Inca y Santanyí, y la Guardia Civil apoyará el día de Sant Agustí para evitar botellón y posibles aglomeraciones.

«Por otra parte el Gobierno anunció que los Ayuntamientos tendríamos unos agentes covid de los que no sabemos cuántos ni en qué momento estarán disponibles», ha añadido.

«Desde el Ayuntamiento de Felanitx somos conscientes y tenemos muy presente la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 y la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos. Aun así creemos que celebrar actos culturales y de ocio con respeto y cordura se han de celebrar y así lo ha demostrado la ciudadanía», añade.

Como muestra de prudencia durante estos días de las fiestas, el alcalde considera «más necesario reforzar todas las pautas de actuación y convivencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía».