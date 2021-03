Nueve negocios de Pollença entran en la lista de Comercios Emblemáticos

Nueve tiendas y hornos de Pollença entran en el inventario de Comercios Emblemáticos de las Illes Balears. Se trata de los hornos de Can Payeres; Can Bisquerra; Can Cabrer; Can Banya; Can Rabassó y el Forn Formentor. Además de la mercería Can Xumet, de la emblemática fábrica artesanal de telas de llengües Teixits Vicens y de Can Corretja, uno de los últimos comercios de Mallorca dedicados a la artesanía del palmito.

Aunque en un principio el Govern exigía una antigüedad mínima de 75 años para considerar un comercio como emblemático, finalmente han sido incluidos varios hornos históricos (de al menos 50 años de antigüedad) dando así respuesta a una demanda de un sector que veía peligrar su continuidad en el pueblo.

El Ajuntament defendió la inclusión de los hornos locales por su singularidad, basándose en la elaboración de dulces tradicionales que solo se hacen en este rincón de la Isla, como la formatjada, típica de la Semana Santa. «Hemos luchado para dar una salida al sector y aún así algunos hornos han cerrado», lamentaba ayer el regidor Miquel Llobeta. La esperanza de los que ahora han sido incluídos está en ver en qué se traduce el reconocimiento.

Ventajas

«El inventario es una buena cosa pero esperemos que no sea como la carta de maestros artesanos que no nos ha traído ninguna ventaja económica, pagamos igual que el resto», explicaba ayer Pep Cerdà, de Can Corretja.

«Desde Teixits Vicens, valoramos muy positivamente este reconocimiento y más en este momento tan difícil», dijeron ayer las hermanas Vicens Capllonch.