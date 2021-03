Pacientes de Felanitx cuestionan el trato de una médico de familia en el ambulatorio

Una paciente del PAC de Felanitx ha presentado una reclamación a la Conselleria de Salut contra su doctora después de que la expulsó de la sala durante la consulta y por el trato recibido. La mujer, que hacía cinco meses que no acudía al centro, ha querido compartir su experiencia en redes sociales para que «a ninguna persona más le trate como a mí».

Según la paciente, Olga Arias, los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero. Está siendo tratada de diálisis en un centro del Llevant y a la espera de un trasplante de riñón. Cuenta que «en los análisis me detectaron que no tenía antígenos de la vacuna de la hepatitis que me habían suministrado en 2018, por lo que me tenía que volver a vacunar».

Olga explica que llamó al PAC para pedir hora con su doctora a fin de solicitar la vacunación. «Me dijo que no estaba de acuerdo con el informe del nefrólogo y que debía repetir el análisis».

Pese a no estar de acuerdo, la doctora accedió a la vacunación. La paciente le pidió si podría hacerse la extracción por diálisis. Una vez que la doctora sacó el informe «bruscamente, me invitó a salir de la sala y me dijo que no me iba a atender más. Creo que una profesional no debe tratar así a la gente».

Reacciones

Cuando publicó lo sucedido en redes sociales, asegura que recibió muchos comentarios de pacientes criticando el trato de la doctora. Olga espera que con esta reclamación «subsane el daño que ha podido hacer» a otras personas.