La coalición SUMA se disuelve en Santa Margalida tras una década juntos en la política municipal

SUMA, la coalición de izquierdas formada por el PSOE e Independents, se disuelve tras una década en la que ambos partidos han trabajado juntos en Santa Margalida. Tras estos diez años en los que han alternado etapas al frente del gobierno municipal con otras en la oposición, las dos formaciones han decidido no reeditar la fórmula ante las elecciones municipales de 2023, y separar ahora ya sus caminos para prepararse cada uno por su lado.

Una nueva etapa

El proyecto político que termina ahora nació en 2011, cuando las agrupaciones margalidanes del PSIB-PSOE e Independents se presentaron juntas por primera vez a las elecciones municipales bajo el nombre de SUMA. En su debut, fue la fuerza política más votada y logró gobernar mediante un pacto con Convergència, el partido del actual alcalde, Joan Monjo. De este modo se ponía fin a una etapa de 14 años de gobiernos del PP y Can Picafort Unit.

El primer alcalde de SUMA fue Miquel Cifre, quien cedería el puesto los dos años siguientes a Antoni Reus. «Fue una gestión difícil marcada por la crisis económica y por un histórico endeudamiento que ahogaba al Ajuntament; la principal labor fue una reestructuración económica que permitió sanear la hacienda local», destaca en su comunicado. También se adquirieron los terrenos de la futura escuela de Can Picafort y del futuro dispensario médico de La Vila, se remunicipalizaron los pozos de agua de Can Picafort y Son Serra, y se crearon dos nuevas ferias. En 2015 SUMA, con Reus como candidato, fue la lista más votada. Pero no pudo renovar la alcaldía, puesto que Convergència decidió pactar con el PP, formando un gobierno de centro derecha que fue reeditado tras los comicios de 2019, dejando de nuevo a SUMA en la oposición. Encabezada por Xisco Bergas y Martí Fornés, esta vez SUMA fue la lista más votada en La Vila y en Son Serra, y la segunda en Can Picafort.