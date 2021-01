Joves per les Illes rechaza que Vives se una al equipo de gobierno de Llucmajor

Joves per les Illes, la asociación juvenil vinculada al PI, ha expresado este lunes su rechazo a la incorporación de Bernardí Vives al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llucmajor y sumarse así a un equipo municipal «con la presencia de representantes electos de extrema derecha».

En un comunicado, la formación ha asegurado que el pacto «va en contra de los pilares2fundamentales del proyecto político compartido».

Según han defendido, el espacio político que representa El PI y Joves per les Illes tiene como «pilar central» la defensa del autogobierno «que la extrema derecha quiere y pretende eliminar».

Joves per les Illes también ha criticado que «la extrema derecha cuestiona niega la violencia machista» y no se puede permitir quese haga desde las instituciones públicas.

La asociación juvenil ha invitado al regidor a no ser «cómplice» de un gobierno que reniega de todos los elementos que definen como pueblo y a buscar mayorías alternativas con formaciones moderadas y centristas.

Bernardí Vives (El PI) se ha incorporado este lunes al Ayuntamiento de Llucmajor como nuevo regidor de Mantenimiento Urbano y Entorno, tras un acuerdo firmado con el PP, a través del cual permanecerá en el Consistorio hasta el final de la legislatura.

Dos exediles de Vox que formaban parte del Grupo Mixto se sumaron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llucmajor el pasado mes de octubre después de que el alcalde, Eric Jareño, destituyera a dos regidores de Llibertat Llucmajor.