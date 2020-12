El Govern dice que la zona de acampada de es Canons no prevé un aparcamiento

La Conselleria de Medi Ambient del Govern ha asegurado que la nueva zona de acampada, prevista en la finca pública de es Canons, no contempla un aparcamiento y que además se habilitará en una zona de pinar que no es altamente sensible. De esta manera, el Govern ha querido dar respuesta a la oposición vecinal y de entidades ecologistas a este proyecto presentado la semana pasada. Se trata de una instalación con una área recreativa y con capacidad para acoger unas 250 personas. Un colectivo de personas a título personal ha iniciado una recogida de firmas para paralizar este proyecto al pensar que supondría un elevado impacto en una zona protegida. El GOB también ha manifestado públicamente su oposición a esta nueva instalación recreativa.

El gerente del Ibanat, Joan Ramon ha querido dejar claro que «el proyecto no contempla en ningún caso la construcción de un aparcamiento. La zona de acampada queda a un kilómetro del mar y solo se podrá acceder a pie».

Desde la Conselleria consideran que «el aforo previsto de 250 personas es proporcionado a la extensión de la zona de acampada y a las necesidades de conservación de la finca pública. «En todo caso se escuchará todas las opiniones al respecto», concluye.

Desde el Govern han informado al Ajuntament del proyecto y en principio estaba prevista una reunión con sus representantes esta misma semana pero fue desconvocada por el Ajuntament. El encuentro se ha reprogramado para mediados de enero.

Asimismo el gerente del Ibanat explicó que «la Conselleria deshabilitó una zona de acampada existente en la zona de s’Arenalet d’Aubarca porque se encontraba en un espacio altamente sensible que comprometía la conservación del sistema dunar».

Añadió que «»el proyecto no implica ninguna urbanización ni construcción de nuevos elementos en la finca pública».