El Govern priorizará ayudas a los comercios de Manacor por el cierre perimetral

El conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha anunciado este viernes que su departamento dará prioridad a las ayudas para los comercios afectados por el confinamiento perimetral en Manacor y ha asegurado que «es el momento de apostar por el pequeño comercio de proximidad».

El vicepresidente ha visitado este viernes el municipio para presentar varias iniciativas de impulso al pequeño comercio de proximidad, después de que este sector fuera uno de los más golpeados por el segundo confinamiento que sufrió el municipio por la pandemia, ha informado la Vicepresidencia en un comunicado.

Ha detallado que en los próximos presupuestos de la conselleria se dará prioridad a los comercios afectados por el confinamiento del núcleo urbano de Manacor «por medio de un límite superior a la cuantía de las subvenciones, que se les dé prioridad o reservando una cuantía específica».

Otro de los objetivos de la visita era trazar una hoja de ruta con el Ayuntamiento para poner en marcha el convenio de centro comercial a cielo abierto, firmado el mes pasado. Este convenio tiene una dotación de 14.000 euros, 10.000 aportados por la Conselleria y 4.000 por el consistorio.

Esta inversión servirá para llevar a cabo actuaciones para el fomento y la promoción de la actividad comercial del municipio, ha destacado en la reunión con el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y la regidora de Comercio, María Antonia Truyols.

El vicepresidente Yllanes ha hecho un llamamiento a la población de cara a la Navidad: «Es la hora de apostar por el pequeño comercio de proximidad; esta es la manera más efectiva de reactivar la actividad económica de nuestros pueblos y ciudades».

Ha recordado que los centros comerciales a cielo abierto están enmarcados en el plan de reactivación de la actividad comercial y económica de los municipios: «Potenciamos así el comercio de proximidad y los centros urbanos, al tiempo que diversificamos la actividad económica», ha añadido.

Yllanes ha destacado también el proyecto «Comercios Emblemáticos», promovido por el IDI y la dirección general de Comercio, en el que Manacor ha sido escogido como municipio piloto.

El núcleo de Manacor cuenta con cinco establecimientos distinguidos: tres emblemáticos (Ca ses Cussó, Can Garanya y Can Roca), uno con historia y patrimonio (Can Fernando) y otro de arraigo (Can Munar). El listado es abierto y se puede ampliar con otros establecimientos.

En todas las Islas de momento, ya se han interesado en formar parte del proyecto 30 ayuntamientos, que han identificado más de 150 comercios que podrían ser catalogados como emblemáticos.

El proyecto nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios, para dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus tiendas emblemáticas.

Aunque la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficiará porque funcionarán como reclamo para los visitantes de dentro y fuera de la isla.

El IDI ha editado un manual destinado a los municipios para que sean los propios ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos y ha principio de año se pondrá en marcha una página web que funcionará como catálogo en línea que se irá actualizando.