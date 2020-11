Manacor destina medio millón en la compra de material para municipalizar las playas

El Ajuntament de Manacor ya lo anunció a principios de verano su intención de municipalizar todos los servicios de las playas del municipio y ahora hace pasos para que sea una realidad. Durante el pleno en el que se incorporó remanente a los presupuestos municipales, el equipo de gobierno anunció que se han reservado 538.906 euros para la compra del material necesario para poder gestionar directamente las playas a partir de la próxima temporada.

El regidor de la zona costera, Sebastià Nadal, explicó que «las playas de Manacor solo cuentan con dos duchas en la playa de s’Illot y otra en Cala Agulla. El resto era propiedad de la concesionaria y ahora el Ajuntament debe adquirir todo lo necesario para explotar las playas». La idea es sacar a licitación la compra a principios de enero y «para dar soluciones de cara a la próxima temporada ante las incertidumbre que hay».

Nadal desglosó la partida prevista con la que se prevé adquirir un tractor y otros elementos como papeleras y maquinaria diversa (143.278 euros); balizas para las zonas de baño, canales de lanzamiento y artefactos flotantes (15.318 euros); elementos accesorios de las playas y baños (98.618 euros), y elementos de explotación como sombrillas, hamacas, cajas de seguridad, velomares y pasarelas, entre otros, (281.691euros).

Sobre la manera en qué se explotarán estos servicios de costa, el edil dijo que aún no está claro. Ante las insinuaciones por parte de la oposición de que se encargaría la Empresa Municipal de Servicios de Manacor (SAM), Sebastià Nadal dijo que «dependerá de los informes de los técnicos si, finalmente, se encarga la SAM o no de este trabajo».

Cabe recordar que el año pasado, la empresa concesionaria de los servicios ya no explotó ninguna de las playas del municipio por la crisis del coronavirus.

Desde la oposición criticaron que se destine más de medio millón de euros a la compra de los elementos para hacer una gestión directa de las playas del municipio, precisamente, este año marcado por la pandemia sanitaria. La portavoz del PI, Catalina Riera, dijo que «la situación es tan delicada que pensamos que sería mejor poner al alcance de los ciudadanos todo el dinero del remanente».

El regidor del PP, Antoni Sureda, se mostró muy contrario a la municipalización de las playas e, incluso, solicitó votar de manera independiente las diferentes partidas de incorporación del remanente (que asciende a 2,7 millones y que prevé otras obras). Al no ser posible, el PP se abstuvo.

Por su parte, la portavoz de AiPC-SyS, Antònia Llodrà indicó que «no son las inversiones que hubiéramos propuesto nosotros».