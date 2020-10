Críticos del PP, Cs, Vox y PI en la Part Forana avanzan en la creación de un nuevo partido

Hasta ahora no había pasado de cierto runrún en los ambientes políticos de la Part Forana. Sin embargo, las consecuencias del último congreso del PI y la desatención de la dirección regional del PP para con numerosas agrupaciones locales de la Part Forana, han acelerado el proceso de creación de un nuevo partido de centro derecha que abra una vía insular y aglutine a militantes y dirigentes desencantados con el rumbo de las dos formaciones antes citadas, así como, sobre todo en los municipios limítrofes con el área metropolitana de Palma, a cuadros de Ciudadanos y Vox decepcionados por la manera en que estos dos partidos han conformado sus liderazgos.

La fuerza motriz de esta nueva formación radica actualmente en municipios como Andratx, Calvià, sa Pobla, Manacor o Santa Margalida. En estas dos últimas localidades, Antoni Pastor y Joan Monjo lideran la actividad en favor de esta nueva opción política de amplio espectro y concomitante con la desafección que provocan las políticas del gobierno de Pedro Sánchez entre el sector más ‘conservador’ del PSOE.

Asimismo, este nuevo partido, que ya contaría con estatutos propios y marca propia, también busca contar con el apoyo de formaciones independientes. Tanto de las formadas tras la desaparición de UM o las nacidas al socaire de las escisiones municipales que el PP ha venido sufriendo durante las dos últimas legislaturas, como las que, desde largo tiempo, lideran o contribuyen a la gobernabilidad de un buen puñado de municipios en la Part Forana.

El concepto no se alejaría mucho del ideado en 2011 por Jaume Font para la Lliga Regionalista: la creación de una marca supramunicipal en la que concurran agrupaciones locales bajo las mismas siglas del partido de nuevo cuño, así como de independientes que, en sus respectivos municipios, mantendrían las propias. La diferencia de entonces a ahora es que el escenario político y la dinámica del PP es hoy en la práctica casi diametralmente opuesta a la correlación de fuerzas y al estado anímico de los populares de entonces. «Esto va en serio. No es cosa de cuatro revolucionarios que buscan colocarse. Esto va de personas que buscan una opción política que les represente. Entre el centro derecho mallorquín existe un clamor», afirman los promotores del nuevo partido, quienes aseguran contar con el apoyo de importantes sectores económicos como el del pequeño y mediano comercio y hotelero, otrora de férrea fidelidad al PP. Finalmente, estas mismas fuentes apuntan que, en cuanto las normas y condiciones anti covid los permitan, reunirán a unas 300 personas para escenificar el respaldo social a esta nueva opción política.

Dirigentes del PP consultados que, sin embargo, prefieren que no trascienda su identidad, reconocen que el partido acumula problemas en «demasiados» municipios de la Part Forana, pero advierten de que la concurrencia de un nuevo partido de centro derecha a lo único que contribuirá es a fragmentar aún más el voto contrario a la izquierda.

Monjo y Pastor, entre Font y Meliá.

Joan Monjo y Antoni Pastor lideran los contactos

El alcalde de Santa Margalida y ex secretario de UM, el independiente Joan Monjo, y el ex alcalde por el PP de Manacor y ex número tres del PI Antoni Pastor son dos de los dirigentes políticos que lideran los contactos para tejer la estructura de un nuevo partido de centro derecha en Mallorca. En el poniente de la Isla, descontentos con el PP lideran el proceso manteniendo reuniones con decepcionados de Cs y Vox.

Las crisis en el PP de Calvià y Andratx siguen irresueltas

Pasan los meses y la dirección regional del PP sigue incapaz de cerrar las crisis internas surgidas en la junta local de los populares en Calvià (hace justo un año) y en la de Andratx, cuyo desencuentro con la dirección liderada por Biel Company ya lleva camino de cumplir dos años sin visos de resolución. En Calvià las bajas de militantes rebasan con creces el centenar y en Andratx la junta local dimitió en bloque.

La ‘tercera vía’ del PP liderada por Jaime Martínez, relegada

No abandonarán el PP, pero los integrantes de la vía alternativa a las candidaturas de Bauzá y Company en el congreso de 2017 no comparten la manera en que la dirección pilota el partido. Pese al compromiso de integración, el ex conseller Jaime Martínez permanece apartado y el ex alcalde de Montuïri Jaume Bauçà se apeó hace seis meses de una de las vicepresidencias de la formación. Un cargo ‘florero’.