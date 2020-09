La Asamblea de los socialistas de Felanitx acuerda nombrar una gestora

La Asamblea de los socialistas de Felanitx ha acordado nombrar a una gestora, después de que la mitad de que la ejecutiva socialista municipal haya dimitido y tras la marcha del diputado Juan Aznar de la disciplina de la formación.

Según ha informado en declaraciones a la prensa el miembro de la Comisión Gestora de la Agrupación Socialista de Felanitx Cosme Bonet, «los socialistas están muy sorprendidos por las declaraciones del alcalde de Felanitx, Jaume Monserrat (El PI), » a quien han acusado de «pretender decidir quién tenía que ser el candidato socialista».

En esta línea, han lamentado, «parecía que el alcalde sabía muy bien como resolver la situación pero no ha sido capaz de gestionar el equipo de gobierno ni las divisiones internas». Tampoco, han añadido, «no ha hecho ningún intento por resolver la situación de la fuga del diputado socialista».

«El pacto se hace entre partidos no entre personas. Hay otras áreas que no funcionan y no se ha hecho nada. Con su decisión el alcalde ha dado un giro a la derecha y ha abandonado un gobierno progresista», ha criticado Bonet, quien ha asegurado que «los socialistas siempre han estado abiertos ha hablar con quien haga falta, pese a no contar con una voluntad de diálogo por parte de Monserrat».

Asimismo, los socialistas han reprochado al alcalde de Felanitx que «esta decisión solo favorece al PP, quien tendrá un poder de decisión inesperado».

Por este motivo, ha dicho Bonet, «confiamos en que El Bloc no se deje llevar por esta estrategia de la derecha y le recuerde al alcalde de Felanitx que no se pueden llevar a cabo políticas de izquierda con el apoyo de un tránsfuga y acuerdos con el PP».

Con todo, ha hecho hincapié en que «la Federación socialista de Mallorca ha pedido a Juan Aznar que devuelva su acta al Partido Socialista, porque los 'felanitxers' votaron una candidatura no a una persona».

Por esto, ha concluido, «lo éticamente correcto seria que Aznar dimitiera de sus cargos y, además, renunciar a su acta de diputado para que otro regidor pueda ocupar su lugar en el Consistorio defendiendo las idees, el programa i el proyecto de los Socialistas de Felanitx».