El Ajuntament de Sineu buscará fórmulas para mantener el Cós con animales vivos

El Ajuntament de Sineu ha sido sancionado con 3.000 euros por la Conselleria d’Agricultura por colgar un gallo y un conejo vivos de las cañas en las carreras del Cós, durante las fiestas patronales de 2019.

Pese a que finalmente ha tenido que desembolsar 1.500 euros, el 50 por ciento de la multa por pronto pago, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), está dispuesto a iniciar los trámites para solicitar al Govern que se pueda recuperar esta tradición de cara al próximo año (en 2020 se suspendieron debido a la crisis sanitaria). «Hemos pagado la multa y no la recurrimos para evitar más costes y tiempo, pero me mantengo en que los animales no fueron maltratados, los tuvimos en una jaula a la sombra todo el tiempo y solo los colgamos de la caña en el momento de la carrera».

El alcalde considera que «esta tradición está documentada desde el año 1500, es algo similar al Bou de Fornalutx o al Bè de Ciutadella; no hay que tolerar la crueldad con los animales, pero tampoco dejar que los colectivos animalistas acaben con las tradiciones».

Los hechos se remontan a las fiestas patronales de la Mare de Déu y las «carreres de joies» en el Camp d’en Pineta el 15 de agosto de 2019, uno de los actos más populares del programa. Dos de las carreras tuvieron como «joia» un gallo y un conejo colgados de la caña que los corredores deben alcanzar para quedarse con el premio. Pocos días después, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) interpuso una denuncia.

Esta semana, la Direcció General d’Agricultura ha confirmado a los denunciantes que ha impuesto la sanción por el presunto incumplimiento de la de ley de protección animal. «En este caso por el uso de animales vivos, hecho tipificado como infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 46 de la Ley de Protección de los Animales de Illes Balears», señala ANPA.

Críticas a los hechos

El partido Gent per Sineu (GxS), ha criticado la actitud del PP y ha recordado que durante la legislatura anterior «ya hicimos las carreras sin colgar a los animales; se trata de buscar el equilibrio entre no perder la fiesta y el bienestar animal; han tirado dinero público por una tozudez», apunta su portavoz, Miquel Gelabert.

Por su parte, ANPA considera que la cuantía de la multa no es ejemplar pero la valoran positivamente. «Es una garantía de que ha quedado definitivamente eliminado el uso de animales vivos en las cursas del Cós de Sineu». Nada más lejos de la intención del equipo de gobierno (PP+ Cs). «Si la Covid nos permite celebrar las fiestas en 2021, nos pondremos con tiempo para lograr un permiso y recuperar esta tradición», dice el alcalde.