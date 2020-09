La crisis abierta en el equipo de gobierno de Felanitx tensa un pacto que hace aguas

La crisis abierta en el equipo de gobierno (PSOE, Bloc per Felanitx y PI) del Ajuntament de Felanitx, principalmente entre PSOE y PI, hace que el pacto de gobierno haga aguas. La ruptura es un secreto a voces, aunque nadie mueve ficha a la espera de in extremis poder reconducir la situación, aunque quienes lo viven en primera fila lo ven muy difícil por el mar de fondo que hay, debido a rencillas, celos y afán de protagonismo y de trabajo que se disputan entre algunos regidores del pacto desde hace tiempo.

El lunes por la noche hay pleno municipal en el Ajuntament con un orden del día soso y descafeinado, casi sin puntos, pero puede que sea muy movido. La portavoz del PP, Catalina Soler, en la oposición, ya ha advertido que no dejará pasar la oportunidad de interpelar a los tres socios del equipo de gobierno y ponerles el dedo en la llaga para que muestren sus cartas de cuál es la situación. Una crisis que ha desembocado en una parálisis e inacción que incluso los socios del Bloc recriminan públicamente a PI y PSOE: «En el momento que Felanitx necesita más actividad municipal, no podemos malgastar todas la energías. Trabajar, servicio público y humildad».

El PSOE tiene que arreglar un problema interno que arrastra desde hace dos años, cuando Joan Aznar tenía que ser el candidato a la alcaldía y finalmente repitió Xisco Duarte, con unos buenos resultados que –si no se rompe el pacto– será alcalde en junio. Para limar asperezas hace unas semanas se reunió el pacto y lo que tenía que ser para calmar los ánimos fue todo lo contrario. Los reproches, dimes y diretes tensaron la reunión que terminó en un enfrentamiento entre las regidoras Melania Mesquida (PI) y Damiana Massutí (PSOE). Para arreglar ésta situación, el PSOE puso sobre la mesa el cese de Massutí, hecho que ha motivado la salida en su defensa de exregidores socialistas que consideran que se la ha querido culpabilizar políticamente sin que haya ninguna razón de peso que justifique la dimitisión. Por contra, la regidora Mesquida no asiste a las Juntas de Gobierno «mientras el PSOE no resuelva su problema tal y como se comprometió».