Cierres y sanciones a locales de Calvià por no cumplir las medidas sanitarias

La banda de manacorina Montenegro cantaba en los 90 que para bailar hay que tener coraje y en tiempos de coronavirus, para hacerlo en el interior de un local de copas, además de coraje, también hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Como a las que tendrán que hacer frente los propietarios de dos locales de Santa Ponça que han sido clausurados por permitir el uso de sus respectivas pistas de baile.

La Policía Local de Calvià ha colaborado en los últimos días en el operativo de clausura cautelar de dos locales de la zona dedicados al ocio y a la restauración a instancias de la Dirección General de Emergencias e Interior de la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización. Algunos de estos incumplimientos eran, sobre todo, permitir de manera reincidente el uso de la pista de baile y no mantener la distancia de seguridad entre grupos, o facilitar pajitas de 30 centímetros de largo para que uno o más clientes pudieran beber del mismo recipiente.

Sanciones

Asimismo, también se ha advertido a la propiedad de una disco bar y restaurante de Palmanova de que también puede ser cerrado de manera cautelar si persiste en el no cumplimiento de la normativa, ya que se le ha levantado acta por permitir el uso de la pista, de la barra, por no guardar las distancias de seguridad entre grupos, porque el personal no llevaba bien la mascarilla o por falta de información sobre el aforo y el horario del local.

En la misma zona, también se han levantado actas a un chiringuito de playa porque el personal no utilizaba mascarillas, no se guardaba la distancia entre mesas y no había cartel informativo sobre el aforo. Igualmente, se han levantado dos actas administrativas, a un local y a un cliente, de un establecimiento de comida rápida de Magaluf, también por no seguir las normas anti COVID-19.

Estas actuaciones se enmarcan en las campañas de control que agentes de la Policía Local de Calvià, junto a la Guardia Civil e inspectores del Govern, llevan a cabo el fin de semana para comprobar si se cumple el plan de medidas excepcionales para afrontar la pandemia.

Estas acciones, añadidas a la que la Policía Local ejecuta el resto de la semana, han dado como resultado en los últimos días el levantamiento de diez actas, seis de ellas en Santa Ponça. Entre ellas, la interposición de 13 multas a unos jóvenes que practicaban botellón en un aparcamiento de la mencionada zona turística.

Por otra parte, la Policía Local de Calvià ha sido alertada por los vecinos de El Toro sobre una concentración de adolescentes. Los agentes sancionaron a cinco de ellos por no llevar correctamente la mascarilla. Otros tres también fueron sancionados en Magaluf por el mismo motivo y por falta de respeto a la autoridad.