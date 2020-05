El Gobierno rectifica y exime de franjas horarias a los núcleos pequeños

Todos los núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes están exentos a partir de este lunes de cumplir con las franjas horarias para salir a pasear y a hacer deporte que el Gobierno estableció para esta fase del estado de alarma por la pandemia del coronavirus el pasado 30 de abril. Madrid ha rectificado la interpretación que se hizo entonces de la orden y reconsidera como «entidades de ámbito territorial inferior al municipio» no solo aquellas que estén constituidas legalmente como entidad local menor, que es el caso de Palmanyola, el único en Mallorca.

Una interpretación más real

El Gobierno acepta las peticiones realizadas por distintos municipios cuya realidad es que están formados por varios núcleos de población, ya sean pueblos, pedanías o urbanizaciones, que de manera individual no alcanzan los cinco mil vecinos. A partir de ahora, se consideran núcleos de población los que figuran en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El cambio de criterio en la interpretación de la Orden SND/380/2020 del 30 de abril -de aplicación en todo el territorio español- sorprendió gratamente a los alcaldes de Mallorca. «Era lógico y son muchos los núcleos de población que se benefician de ello, no solo en la Part Forana, también los que pertenecen a Palma, como Sant Jordi o Es Pil·larí», explicó el presidente de la FELIB, Toni Salas.

Maria Antònia Mulet, alcaldesa de Algaida señaló que «se trataba de un tema evidente que si lo analizábamos no tenía ningún sentido. Nosotros teníamos a los vecinos de Randa, 70 personas, con las mismas restricciones que Madrid o Barcelona». En el mismo sentido se expresó Maria Pons, alcaldesa de Santanyí. Allí los 13 núcleos de población también se quedan exentos de franjas horarias. «Nos han avisado esta tarde -por ayer- y hemos pedido una documentación oficial que nos indique el cambio. El Gobierno ha puesto cordura» sentenciaba Pons. Del mismo parecer se mostró el alcalde de Selva, Joan Rotger, aunque el municipio no se ha visto afectado por no sumar, entre sus cuatro núcleos, los cinco mil habitantes.

Este nuevo sistema de cómputo disgrega entre los núcleos urbanos y los diseminados. Este factor sembró dudas este domingo en Alaró, pues según los datos del INE tiene 4.722 vecinos en el pueblo, más otros 860 en la zona rústica. El alcalde, Llorenç Perelló, optó por anunciar la supresión de las franjas horarias atendiendo a la interpretación que hicieron de la norma tanto la FELIB como el secretario municipal. Delegación del Gobierno señaló que hoy resolverá caso por caso las dudas de cada municipio. Cabe recordar que para salir con los niños sí se mantiene la franja de 12 a 19 horas en todos los casos.