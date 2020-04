Los operarios de recogida de basura dejarán de trabajar si no se garantizan los EPIS

Los trabajadores que se encargan de la recogida de basura amenazan con parar el servicio esencial si no se garantizan los equipos de protección individual (EPIS). Desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncian la falta de material de seguridad y exigen a Sanitat y al Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral de les Illes Balears (Ibassal) una reunión urgente para redactar un protocolo único que incluya a todo el sector y evitar así contagios por coronavirus.

Precisamente, el jueves no se recogió la basura en los pueblos que forman la Mancomunitat del Pla después que el sindicato denunciara ante Inspecció de Treball a la concesionaria Melchor Mascaró «por no garantizar la seguridad de los trabajadores».

Desde la empresa, Antònia Mascaró, desmintió por completo la falta de material e indicó que el servicio se retomaba ayer «después de que Treball haya dado el visto bueno». Mascaró aseguró que «cumplimos con la normativa».

El parón del jueves provocó que la Mancomunitat del Pla pidiera a los vecinos que volvieran a entrar el cartón en sus casas, aunque hubo pueblos como Sineu o Petra donde los operarios municipales se encargaron de la tarea. El alcalde, Tomeu Mulet, indicó que «los operarios se han colocado las mascarillas y guantes necesarios y han recogido el cartón para llevarlo a punto de verde. Lo hemos podido hacer porque era cartón, pero no tenemos el sistema necesario para recoger la materia orgánica, por ejemplo», indicó el alcalde, que se mostró preocupado por si el parón se repite.

La denuncia de falta de material de protección va más allá de la Mancomunitat del Pla. En Manacor también reivindican mayores medidas y el sindicalista Luis Miguel Jiménez criticó que «nos dieron unas mascarillas de tela que no sirven y no tenemos gel para limpiarnos las manos». Esta situación se repite también en otros municipios, y el secretario general de construcción y servicios de CCOO, Miguel Pardo, insistió en la necesidad de que todo el personal «vaya protegido según la normativa. Cada empresa ha tomado sus decisiones y queremos una unificación de criterios».

Para ello piden la intervención inmediata de Sanitat e Ibassal. «Hemos pedido una reunión urgente porque los trabajadores deben ir protegidos. Muchos de ellos hacen bolseo y desconocen si los residuos están contaminados. Los operarios deben estar equipados con gafas, mascarillas FFP2 y doble guante, pero estas condiciones no se dan a día de hoy y llevamos un mes esperando unas soluciones que no se han dado», según palabras de Pardo, que concluyó que «si no se toman las medidas necesarias, los trabajadores no saldrán a recoger la basura porque hay mucho miedo a contagiarse».