Medi Ambient levanta acta del vertido de lodos de las obras de un hotel a la playa de sa Coma

Medi Ambient investiga el vertido de lodo procedente de las obras de un hotel a la playa de sa Coma. Las imágenes del vertido al mar circulaban este sábado por las redes sociales entre la indignidad de los vecinos.

Agentes de Medi Ambient se han desplazado a la zona para comprobar los hechos y han constatado que se trata de un vertido de «agua y tierra provocado por las obras de un hotel». La Conselleria asegura que «no se trata de un vertido contaminante».

No obstante en los próximos días Medi Ambient procederá a comprobar si las obras disponen de todos los permisos necesarios y en caso afirmativo si se está cumpliendo o no con los requisitos de filtrado que habitualmente se exigen durante este tipo de excavaciones. Si no es así se sancionará.