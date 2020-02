Más de cien multas en una mañana en Felanitx

Esperpéntica. Así consideran algunos vecinos la situación vivida el pasado lunes en Felanitx. Un único agente de la Policía Local, batió -posiblemente- un récord: en cuatro horas puso más de 100 multas a vehículos estacionados en calles que ‘desde siempre’ se había tolerado poder aparcar los coches encima de la acera, una situación permitida por las condiciones estrechas de la vía. Estos días en Felanitx no se habla de otra cosa. Más de 100 multas de 200 euros interpuestas de manera reglamentaria bien lo valen.

El lunes por la mañana un agente de la Policía, por su propia cuenta -sin haber recibido ninguna orden de sus superiores ni de ningún político-, decidió multar con 200 euros a todos los vehículos que infringían el Código de Circulación. En la normativa queda muy claro que se prohíbe el estacionamiento ocupando las aceras. En las calles afectadas la mayoría de los conductores que estacionan son residentes y trabajadores de la zona centro que, a mediodía, terminada la jornada laboral, se encontraron con la denuncia.

En un primer momento todos quedaron aturdidos ya que «siempre se había permitido aparcar», comentaban, Uno de los vecinos señalaba que «hace 30 años que aparco el coche delante de casa, encima de la acera y nunca me habían puesto una multa por ello».

Con la misma incredulidad se expresaron otros afectados, indignados por no haber sido avisados previamente a la multa. Y como ocurre en los pueblos, decenas de vecinos fueron al Ajuntament a pedir explicaciones. El martes, a las 11 de la mañana, más de 30 personas se personaron en el cuartel. Los agentes de turno y el jefe de la Policía Local los atendieron y calmaron como pudieron. Ahora la pelota está en el tejado de los políticos. Los vecinos no aparcan en la acera y ello ya provoca caos: los camiones no pasan. Urge una solución.