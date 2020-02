El Ajuntament de Capdepera rechazó aplicar en Cala Rajada el decreto del Govern de turismo de excesos

El Ajuntament de Capdepera rechazó aplicar en Cala Rajada el decreto del Govern contra el turismo de excesos aprobado, la semana pasada, por el Parlament que incluye medidas contundentes para las zonas de s’Arenal, Magalluf y Sant Antoni.

El alcalde socialista Rafel Fernández así lo explicó a Ultima Hora. «La Conselleria de Turisme ofreció al Ajuntament la posibilidad de entrar a formar parte de esta normativa pero consideramos que no es necesario. Primero porque las medidas que comprende el decreto las tenemos contempladas en nuestras ordenanzas municipales y, segundo, porque la situación en nuestra zona no es comparable a la de Magalluf o Sant Antoni. Podemos tener una o dos semanas problemáticas pero no es toda la temporada».

Més per Capdepera, partido en la oposición, se ha mostrado en contra de esta decisión del equipo de gobierno al entender que «existe un segmento de turismo en Cala Rajada que practica los excesos que este decreto pretende limitar. Todo el mundo es consciente de la problemática social que ello provoca y de la mala imagen que se traslada de Cala Rajada». Además entienden que «ésta no es una decisión que pueda tomar solo el alcalde y el equipo de gobierno».

Fernández explicó que «tenemos suficientes herramientas para controlar los excesos, hay una unidad nocturna potente que hace años que funciona y tenemos el consenso de bares y locales de ocio nocturno así como del sector turístico. Cada año se exigen más controles. De hecho la semana que viene ya habrá un reunión para marcar los límites de la nueva temporada turística».

El decreto contiene limitaciones a los excesos en la venta y consumo de alcohol, se prohibe la publicidad y venta de excursiones etílicas, las fiestas en barcos party-boats, entre otras restricciones. Así, Més dice que «el decreto incorpora limitaciones de gran importancia que no prevén las ordenanzas municipales, principalmente las que hacen referencia a la prohibición del consumo de alcohol entre menores y al espacio público».

El listado de zonas en la que se aplicará la normativa no está cerrado y un municipio puede solicitar que algunas calles o zonas de su territorio formen parte del decreto. En este sentido, Més per Capdepera, pidió al alcalde, una vez acabada la temporada, que convoque «un debate abierto no solo al sector turístico sino a vecinos y residentes para analizar si se debería aplicar esta normativa en algunas zonas».

Por su parte el alcalde se mostró dispuesto a ello. Apuntó que «nosotros hemos dicho al Govern que este verano seguiremos aplicando la normativa local, nuestras ordenanzas y si no tenemos los resultados esperados, se analizará la posibilidad de entrar en este decreto».