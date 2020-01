El PI firma con el PP el pacto que permitirá que Simarro gobierne sin contratiempos en Sóller

Proposta per les Illes (PI) y el Partido Popular firmaron este jueves el pacto por el que el único concejal electo del PI, Jaume Bestard, se incorpora a partir de ahora en el equipo de Gobierno (en el que también está Ciudadanos). Jaume Bestard y el alcalde, Carlos Simarro (PP), formalizaron el acuerdo ante una representación de los dos partidos. Por parte del equipo de Gobierno diversos concejales del PP, y por parte del PI el presidente local, Antoni Bernat, y el diputado autonómico Josep Melià.

Tal y como ya había avanzado Ultima Hora, la incorporación de Jaume Bestard contempla su dedicación exclusiva, con un sueldo anual de 41.300 euros. Gestionará las áreas de Actividades, Obras y Urbanismo y Patrimonio. Ni el alcalde ni Bestard revelaron si el acuerdo contempla aspectos programáticos a parte de otorgar al actual equipo de Simarro una mayoría absoluta que le permitirá a partir de ahora gobernar sin ningún contratiempo.

Simarro agradeció la «generosidad» de Bestard que calificó como «un profesional de prestigio que deja su profesión temporalmente para dedicarse totalmente a trabajar por y para el municipio».

Por su parte, Bestard asegura que ha dado este paso «porque en medio año he visto que el equipo de Gobierno ha sido capaz de llevar adelante más actuaciones que los partidos de izquierdas en los cuatro años anteriores». Añadió que «lo que queremos en el PI a partir de ahora es sumar y no seguir junto a una oposición -en referencia a Més, PSOE y Podemos- que no es constructiva y solo resta».

Críticas

Los partidos de izquierda representados en el Ajuntament han lanzado duras críticas contra el PI y su concejal Bestard. Aunque aseguraron que este pacto ya se auguraba desde principios de la legislatura. Més ha llegado a afirmar que Bestard solo pacta «por interés personal».

Este miércoles Unidas Podemos, también en la oposición, calificó de «legítima» la decisión del PI y lamenta que «de los 70.000 euros de dedicaciones exclusiva de la anterior legislatura se haya pasado a 223.000».