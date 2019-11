Jiménez no descarta liderar el PP en Calvià pese a las bajas que puede provocar su elección

La actual portavoz del grupo municipal del PP en el pleno del Ajuntament de Calvià, Luisa Jiménez, no descarta sustituir a José Manuel Ruiz al frente de la junta local del partido y se postula para ello. Todo y pese a que varios integrantes del actual comité popular aseguran que un centenar de afiliados formalizará su baja (supuestamente ya firmada) del partido si Jiménez es finalmente digitada para liderar la formación en la localidad.

En declaraciones a Ultima Hora, Luisa Jiménez aseguró estar «a la orden» de la dirección regional del partido comandada por Biel Company. «Si cuentan conmigo para presidir la junta gestora, ahí estaré. Tengo mucha vocación», manifiesta la edil.

En cuanto a ese centenar de militantes contrarios a su elección, Luisa Jiménez no sólo no niega su existencia, sino que asegura que la aparición de esas voces críticas «no es nada fuera de lo normal en estos procesos. No es una buena noticia y da pena, pero es algo por lo que hay que pasar. Lo que cuenta son los votos finales», sostiene Jiménez. En cuanto a la fuga y pérdida de afiliados que puede derivarse de su designación como presidenta de la gestora que dirigirá junta local del PP tras la dimisión de Ruiz, la postulante quita hierro al asunto y sostiene que «ya se recuperarán. En las últimas semanas hemos tenido cinco nuevas altas de gente que viene voluntariamente al partido», añade.

Aunque todo indica que será Palma quien decida sobre Calvià –«la semana que viene habrá cosas», declaró ayer Jiménez–, algunos exmilitantes sugieren el nombre de Miquel Cañellas como la persona más idónea para hacerse con las riendas de la gestora.