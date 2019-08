La constructora alerta de graves retrasos y de sobrecostes en las obras del Teatre Principal de Inca

La constructora que realiza las reforma del teatro de Inca ha comunicado a la Fundació Teatre Principal que las finalización de las obras sufrirán «graves retrasos», y en consecuencia, «unos sobrecostes inicialmente no previstos» porque no se ha iniciado un nuevo expediente de modificación de contrato que debería incluir nuevas unidades de trabajo no contempladas en el proyecto original.

Vías y Construcciones dejó constancia el 1 de julio de la existencia de diversas unidades de obra que debían ejecutarse «para el buen término de la obra y que diferían de las previstas en el proyecto». El 9 de julio remitió a la fundación un informe detallado de los trabajos no contemplados en el proyecto. El retraso en el inicio de este nuevo expediente de modificación de contrato «supone un impedimento para la continuación de los trabajos del contrato inicial», según argumenta la empresa.

A principios de julio, la Fundació Teatre Principal accedió a otorgar una prórroga solicitada por la constructora que fijaba el plazo de ejecución y recepción de las obras para el próximo 31 de octubre.

Por su parte, el portavoz del PP, Félix Sánchez, denuncia que «los inquers ya hemos pagado un sobrecoste de las obras de más de un millón de euros».