Sineu vive una multitudinaria y familiar Mucada 2019

Ya está aquí la más multitudinaria de las fiestas del verano en la Part Forana. Sineu ha vibra este lunes con la celebración de la Mucada 2019, que se ha iniciado en torno a las 10.00 horas, con una concentración en el institut de Sineu, de donde ha partido la romería hacia el Puig de Reig, donde desde hace 16 años se invoca al legendario Much de Reig.

Cientos y cientos de personas han abarrotado el centro de Sineu, formando una marea rosa, a la espera de la comparecencia de la bestia bovina.

Comienza a animarse la Mucada 2019 en Sineu https://t.co/1jGwJ73p87 pic.twitter.com/RnPHNllgcb — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) August 12, 2019

La recepción multitudinaria, que cada año gana más y más adeptos, tampoco ha sido una excepción este año y miles de personas han disfrutado a ritmo de Village People o La Gran Orquestra Republicana la llegada del pregonero y el Much a la plaza consistorial.

Aunque el calor ha dado cierto respiro, los bailes en la plaza han sido remojados para sofocar el calor. Este año la temática de la Mucada ha estado dedicada a México y se ha podido ver mucha decoración con las típicas calaveras.

La espera del Much se ha animado a ritmo de charanga, mientras no cesaba la llegada de personas que no se querían perder el momento del Much de Reig. De hecho, mucha gente se ha tenido que conformar con colocarse por las estrechas calles cercanas.