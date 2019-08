Ataque en Sencelles a un edil de Més: Queman su 'senyera' y orinan en su puerta

Més ha denunciado este lunes el ataque «fascista» sufrido por su regidor en Sencelles y Biniali, Joan Miquel Chacón. Según ha denunciado la formación ecosoberanista en las redes sociales a las dos de la mañana un grupo de desconocidos se presentó en la casa del edil, aporreando la puerta y arrancando y quemando una senyera que el regidor tenía colgada en la fachada de su vivienda.

Además, según la denuncia, los atacantes orinaron en la puerta de la casa del cabeza de lista de Més en las pasadas elecciones municipales.

«Desde Més queremos transmitirle toda nuestra solidaridad y denunciar estos hechos intolerables e incívicos, que rompen la convivencia en nuestro pueblo. Esperamos, que desde el Ayuntamiento, se dé una respuesta contundente a estos hechos. Desde nuestro grupo municipal, presentaremos en el próximo Pleno, una moción de condena a este ataque. Contra el fascismo, ni un paso atrás», esgrime la agrupación local de Més, en relación a unos hechos que algunos cargos ya han condenado, también en las redes sociales. Es el caso del cabeza de lista de la coalición en las pasadas elecciones autonómicas, Miquel Ensenyat.

Volverá a colgarla

El propio Chacón ha realizado en su cuenta de Facebook algunos comentarios en relación a este caso. En una publicación ha hablado de la «rabia y la impotencia» que le producen unos hechos para los que no tiene explicación.

«Todos los que me conocéis, sabéis que me hago con todo el mundo, que tengo colegas y amistades de gente de diferentes ideologías. Soy incapaz de tocar cualquier símbolo de las fachadas de cualquiera de mis vecinos. Se llama respeto. Se llama tolerancia. Quién quiere convivir en democracia, debe respetar a todo el mundo. Volveremos a colgar la bandera. Lo volveremos a hacer. No pasarán», sentencia.