Más de 50 propuestas transgresoras impregnan Campos en su ‘nit de l’art’

Campos se llenó este viernes de arte con la octava edición de Art Nit Campos, la Nit de l’Art de esta localidad del sur de la Isla. Más de 50 propuestas de diversas disciplinas, desde el arte sonoro, el videoarte, la performance o la danza, se llevaron a cabo desde las seis de la tarde hasta entrada la madrugada en 25 espacios públicos y privados, entre ellos, casas particulares –como la de la veterana Miquela Vidal, que será la última vez que abra su casa para esta cita, Can Oliver– y pequeños palacios privados deshabitados, sótanos o edificios en desuso, como el antiguo cine de Sa Recreativa, la Vicaria algunas dependencias del Convent dels Mínims.

El Casal Can Pere Ignasi y el Auditòrium se convirtieron en espacios donde el ciudadano de a pie podía encontrar el arte más transgresor u contemporáneo. Algunas de estas propuestas fueron la videoinstalación de Catalina Julve titulada Hippies always welcome o Another self, de Eva Matarazzo en Can Pere Ignasi; o Gimnèsia, de Mimetisme, en el Auditori.

La fiesta continuaría a partir de las 23.00 horas con música y performance de la mano del colectivo INTRVL_AV, Qué Bárbara, Nyè DJ set y Amonis, en Can Pere Ignasi.

Más de las 120 propuestas presentadas para esta convocatoria, se seleccionaron un total de 50, la mitad de creadores de la Isla y el resto, nacionales e internacionales.

La Art Nit Campos irrumpió en 2012 con el objetivo de «crear una plataforma de observación y promoción artística» y, desde entonces, han pasado 600 creadores.