Armengol recuerda «el peor incendio de Baleares» y pide «prudencia» para que no se repita

La presidenta del Govern, Francina Armengol ha recordado este viernes el aniversario del peor incendio que ha tenido lugar en Baleares, declarado hace seis años en el municipio de Andratx (Mallorca), y que calcinó 2.400 hectáreas.

En su cuenta oficial de Twitter, Armengol ha recordado que la Serra de Tramuntana, donde se declaró el incendio, «todavía hoy sigue herida». La presidenta ha querido recordar este incendio «para que no vuelva a suceder» y para «pedir prudencia a todo el mundo».

Fa 6 anys, a Andratx, s’iniciava el pitjor incendi de les IB. El????cremà 2.400ha, molts veïns foren evacuats i la nostra Serra, encara avui, segueix ferida.



Vull recordar-ho perquè no torni a passar. Per demanar a tothom prudència. Ni ????, ni torrades, ni residus. No jugueu amb????! pic.twitter.com/V35e7fzhEX