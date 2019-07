La cosecha del cereal en Mallorca cae un 40 % por la escasez de lluvia durante el invierno

Mal año para el cereal. La falta de lluvias durante el invierno ha provocado que la cosecha del cereal haya caído un 40 por ciento con respecto a años anteriores. Así lo confirmó Joan Amengual Gorrió durante la celebración del encuentro de cosechadoras y de la X Festa del Batre que se celebra en el restaurante Es Cruce, de Vilafranca, coincidiendo con las fiestas de la Beata de la localidad. Amengual, que es uno de los organizadores del evento, recordó que «no ha llovido y la falta de agua ha provocado que el cereal no creciera como es habitual. Incluso ha habido zonas en las que no ha hecho falta segar porque no había nada que recoger».

A pesar de la mala campaña del cereal, los agricultores no faltaron ayer a la fiesta que se celebra cada año en Vilafranca. Cerca de 900 personas y una treintena de cosechadoras se concentraron en el restaurante Es Cruce para celebrar una jornada de hermandad en la que no faltó la nueva consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, que estuvo acompañada por el director general de Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Gabriel Torrens, y el gerente del Fogaiba, Mateu Morro.

Durante el paseo de las autoridades algunos presentes aprovecharon para reclamar al nuevo equipo que «arreglen el tema de las ZEPA» o que se ponga solución a la falta de subvenciones. La consellera explicó que «el pasado martes, Tomeu Morro tomó posesión de su cargo y una de las primeras cosas que tendremos que hacer será estudiar por qué hay retrasos en algunas subvenciones y mirar de desatascar el tema». Por lo que se refiere a las ZEPA (Zona de Especial Interés par las Aves), que provocó un gran rechazo por parte de los agricultores en la legislatura pasada, De la Concha indicó que «primero tenemos que estudiar cómo está el tema y conocer sus carencias para poder tomar una decisión».

Sobre este tema, Biel Torrens apuntó a que «la declaración de ZEPA depende de la Conselleria de Medi Ambient» y avanzó que se reunirán con ellos para hablar sobre el tema.

Además, Torrens también habló sobre la cosecha del cereal de este año y señaló que una de las zonas más perjudicadas es el Migjorn. «En pueblos como ses Salines la cosecha ha sido muy mala, en cambio en municipios del Pla como Maria o Sineu la recogida del cereal no ha sido bueno, pero se ha podido salvar», añade Torrens.