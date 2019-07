La independencia de Porto Cristo coge fuerza entre sus vecinos ante el posible referéndum

Este lunes, la localidad costera de Porto Cristo se despertó con una noticia que implica una gran relevancia. Se trata de la predisposición del alcalde Miquel Oliver (Més–Esquerra) de realizar un referéndum para que la población decida si quieren seguir perteneciendo al término municipal de Manacor. Aunque a algunos les pille por sorpresa, Més–Esquerra llevaba la propuesta en su programa electoral. La consulta ciudadana sobre la independencia de Porto Cristo es un punto que pretenden cumplir, aunque las opiniones son dispares en el equipo de gobierno. El alcalde tiene claro que «Porto Cristo será lo que quiera ser», y que por lo tanto deben escuchar a los porteños. De echo, asegura que «si el resultado es que los vecinos de Porto Cristo quieren la independencia de Manacor, empezaríamos a realizar los trámites necesarios».

Desde el PSOE apuntan que no se trata de un tema urgente que deba ser tratado con tanta inminencia. Además, la portavoz de los socialistas, Nuria Hinojosa, asegura que « no me parece correcto hablar de una posible independencia de Porto Cristo cuando, en realidad, no se puede ejecutar». En cuanto al otro partido que compone el equipo de gobierno Unides Podem, se muestra favorable a la realización del referéndum. Su portavoz, Carles Grimalt, asegura que «si se hace dentro del marco legal, estoy a favor». La formación política local Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC) no se ha pronunciado todavía sobre el tema. Este periódico intentó contactar con su máximo representante Joan Gomila, para conocer su postura y su opinión, pero resultó imposible.

Los políticos pueden opinar, pero quienes tienen el poder son los ciudadanos con su voto. Aquellos que están a favor de la independencia de Porto Cristo coinciden sobre todo en un sentimiento de abandono. Algunos vecinos aseguran que «con lo poco que llevamos de legislatura, ya vemos cuales son las prioridades de los políticos de Manacor». Hay quien se siente olvidado por parte del Ajuntament y cree que la independencia favorecería los intereses de Porto Cristo.

Opiniones

Otro de los motivos que conduce a los porteños a querer la independencia es la subordinación a Manacor. La dependencia de la ciudad dificulta la vida de los residentes y coinciden en que sería mucho más fácil para ellos constituir un municipio autónomo.

Se trata de un movimiento que nació hace décadas y que hasta ahora no había sido planteado con tanta seriedad. Nunca antes se había impulsado una consulta para saber que quieren los vecinos de Porto Cristo, a pesar de la presencia de AIPC en anteriores equipos de gobierno.

En esta legislatura, Més–Esquerra parece estar dispuesto a cambiar la situación y pedirle a los porteños que se pronuncien. Una decisión que, como todas, ha tenido detractores y partidarios.

LA ENCUESTA

Toni Sánchez

«La independencia no es necesaria, y no saldría bien»

Este vecino se muestra convencido de que la independencia de Porto Cristo es inviable. La falta de proyectos y de estructuras es según él, el principal motivo. Añade, que el sentimiento de independencia es muy fuerte, pero que necesita una base sólida.

Antonio Zabala

«Estamos cansados de tener que bajar a Manacor para todo»

La comodidad es el principal beneficio que traería consigo la independencia, según apunta Antonio Zabala. Quieren dejar de ser dependientes de Manacor para así poder tener las infraestructuras y medios necesarios dentro de su propia localidad.

Marcelo Mansilla

«Siempre tenemos que desplazarnos para cualquier cosa»

Marcelo Mansilla advierte de que es un lastre no poder realizar según que trámites en la localidad. Además, cree que desde Manacor se tiene muy descuidado Porto Cristo y que la independencia favorecería la atención y el mantenimiento de la localidad.

Margalida Estrany

«Comparándonos con otros sitios nos sentimos olvidados»

Existe un sentimiento generalizado de abandono que, según Margalida Estrany, les lleva a preferir la independencia. Cree que estarían mejor si dejaran de depender de Manacor, porque después de todo siempre terminan siendo los grandes olvidados.

Rafael Trigo

«Desde aquí no podemos hacer ningún trámite»

Rafael Trigo afirma que los vecinos están cansados de tener que desplazarse hasta Manacor. Cualquier gestión les obliga a ir hasta allí y eso molesta a la mayoría de los vecinos. Asegura que, si a eso le sumas el trabajo, muchas veces es imposible organizarse.

Jaume Sureda

«Todo pasa por nuestro sentimiento de abandono»

La situación actual no convence a Jaume Sureda. Dice que si desde la delegación se centraran solo en Porto Cristo tal vez los independentistas no serían tantos. Cree que el núcleo costero está olvidado y que se puede ver por el estado de los parques, por ejemplo.