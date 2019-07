El alcalde de Manacor quiere un referéndum sobre la independencia de Porto Cristo

«Porto Cristo será lo que quiera ser». Con estas palabras, que pronunció Miquel Oliver durante su discurso de investidura del pasado 15 de junio, cuando se alzó con la vara de mando que lo convirtió en alcalde de Manacor, ya se dejó claro que el Ajuntament impulsará un referéndum sobre la independencia del núcleo costero. De hecho, la realización de una consulta popular es una de las propuestas que se contemplan en el programa electoral de Més-Esquerra (grupo del alcalde) y que se quiere cumplir.

Oliver explica que «planteamos hacer una consulta porque, realmente, nos interesa saber qué quieren los porteños. Estamos dispuestos a escuchar a los vecinos y lo más deseable sería que la consulta se pudiera hacer con el consenso de todos los grupos políticos». El alcalde sigue diciendo que «si el resultado es que los vecinos de Porto Cristo quieren la independencia de Manacor, empezaríamos a realizar los trámites necesarios».

Consenso político

Pero antes de llevar la propuesta a la calle, los problemas se vivirán dentro del Ajuntament. Desde el PSOE (socios de gobierno de Més-Esquerra junto a Unides Podem), ya han advertido de que no lo ven un tema urgente. La portavoz de los socialistas y primera teniente de alcalde, Núria Hinojosa, es contundente: «Ahora no toca». La también regidora de Urbanisme cree que «antes de hacer una consulta hay temas mucho más urgentes en Manacor que se tienen que arreglar». Además, Hinojosa añade que «en los últimos ocho años, que he sido regidora en el Ajuntament, nadie me ha pedido una consulta sobre la independencia de Porto Cristo. Quiero hacer consultas para temas importantes, pero no me parece correcto hablar de una posible independencia de Porto Cristo cuando, en realidad, no se puede ejecutar».

El otro socio de gobierno, Carles Grimalt (Unides Podem), no se muestra contrario al referéndum y explica que «si se hace dentro del marco legal, estoy a favor».

Con este paso, el alcalde Oliver quiere cerciorarse de que los rumores que corren sobre que Porto Cristo quiere ser independiente de Manacor son ciertos y si lo son «seguiremos insistiendo para sacar adelante la tramitación que haga falta». De hecho, este movimiento social está patente entre la población del Port desde hace décadas y fue una de las causas de la aparición del partido local Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC), cuya máxima representación es el también regidor, Joan Gomila, y que surgió en el año 1995.

De hecho, AIPC ha ganado todas las elecciones municipales en Porto Cristo y sus regidores han formado parte del equipo de gobierno hasta este mandato. Aún así, nunca se ha impulsado una consulta sobre si los habitantes del núcleo costero quieren ser independientes de Manacor.