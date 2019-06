Victor Martí continurá siendo alcalde de Binissalem en minoría

Victor Martí (Unió x Binissalem) ha sido reelegido alcalde de Binissalem este sábado con los únicos votos de su formación, que multiplica su presencia en el Ajuntament y pasa de dos a cinco regidores.

Martí ha recordado los «momentos complicados» vividos en el la última legislatura. No obstante, ha asegurado que se ha sentido «acompañado» por el pueblo que «es quien me ha traído aquí».

A falta de un acuerdo entre los partidos (UxB, PP, Més y PSOE), Martí ha sido investido alcalde al encabezar la lista más votada en las últimas elecciones. Tiene cinco concejales, tres menos de los que suma la oposición.

Pepa Ramis (PSOE) ha mostrado su respeto a los resultados de las urnas y ha aplicado la autocrítica por los acuerdos y desacuerdos vividos en la legislatura que acaba. Además, ha llamado al diálogo en defensa de los intereses globales.

Pere Daniel Pol (Més) se ha puesto a disposición de UxB para llegar a acuerdos, aunque ha mostrado su preocupación por la «actitud» de Martí en el último año.

Andreu Villalonga (PP) ha dado la enhorabuena a UxB y se ha comprometido a trabajar en la oposición.

Tras los resultados de las elecciones municipales en Binissalem, el municipio ha adquirido un mapa político nuevo: los independientes de Unió per Binissalem pasan de dos a cinco regidores. Més y PP, por el contrario, pierden apoyos y, mientras tanto, el PSOE se mantiene. No obstante, las nuevas fuerzas no logran alcanzar representación para entrar en el Consistorio.

En los comicios del 2015 el PP sufrió un gran batacazo tras perder la mayoría absoluta del Ajuntament de Binissalem que obtuvo en 2011 (pasó de tener ocho concejales a cinco) y, mientras que el PSOE se mantuvo en dos regidores, quien obtuvo mejores resultados fue el partido ecosoberanista de Més-APIB (prácticamente dobló los votos conseguidos en 2011).