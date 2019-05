Manacor recupera el solar de la fábrica Majórica tras su total descontaminación

El solar de Majórica, en Manacor, está totalmente descontaminado. Así lo ha certificado la Direcció General d’Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient del Govern y, con este informe, cierra un expediente que se inició hace 12 años. De esta manera, el municipio recupera el uso urbano del solar que tiene una superficie de 18.000 metros cuadrados y que acogía la fabrica de perlas. La actividad cesó hace 13 años.

El director general d’Educació Ambiental, Sebastià Sansó, se mostró este martes muy satisfecho de poder contar con este informe técnico y recordó que «el proceso ha sido muy largo». De hecho, las tareas de eliminación de residuos han tenido diferentes etapas y ha sido durante este mandato cuando se ha obligado a descontaminar el suelo e, incluso, se abrió un expediente sancionador a la propietaria de los terrenos, Anida (la inmobiliaria del grupo BBVA), para que actuara y retirase los depósitos que había en el solar.

«Tras la apertura del expediente, Anida contrató a una empresa especializada y retiró los elementos. Después se detectó que el suelo de debajo de los depósitos estaba contaminado y se instó a Majórica, que era la causante directa de la situación, a que procediera a la regeneración del suelo. Los trabajos para dejar el solar en sus condiciones originales han terminado recientemente», según palabras de Sansó.

Tras todas las actuaciones, dos técnicos de la Conselleria de Medi Ambient se trasladaron hasta Manacor para certificar la descontaminación del solar y ahora se ha redactado la propuesta de resolución que se facilitará a todas las partes implicadas. «Este ha sido el último trámite porque todas las partes querían resolver el expediente», indica Sansó, que no cree que se realicen alegaciones al texto.

Con esta situación, se da luz verde a los usos urbanos del solar de Majórica. De hecho, el director general indica que «durante el largo proceso, se hubiera podido llevar a cabo una declaración parcial de descontaminación porque no todo el suelo estaba afectado. Si no se hizo es porque el Ajuntament de Manacor, que también es propietario de una parte de los terrenos, no ha mostrado ningún tipo de interés para ejecutar un proyecto municipal en la zona».

De hecho, el Ajuntament tiene proyectado, desde hace años, la creación de una gran zona verde y un parque en el solar de Majórica. La iniciativa está pendiente de la tramitación del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) para poder desarrollar el plan parcial de la zona. De hecho, el desarrollo urbanístico del antiguo solar de Majórica depende directamente de las dos entidades propietarias, que son Anida y el propio Ajuntament. Será mediante el mencionado plan parcial donde se definirán todos los usos que se darán a la nueva zona urbanizable, que contempla equipamientos públicos y uso residencial. Mientras no se desarrolle la zona, el Ajuntament exigirá que se valle el recinto privado de manera adecuada.