La Cartoixa de Valldemossa protagoniza el cupón de la ONCE del 16 de mayo

La Cartoixa de Valldemossa será la protagonista de los 5 millones y medio de cupones que la ONCE pondrá a la venta para participar en el sorteo del 16 de mayo.

El cupón ha sido presentado este miércoles por el delegado territorial de la ONCE en Baleares, Josep Vilaseca; el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Carmen Soler, y el gerente de la Cartuja, Jaume Salvà, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

La organización ha recordado que el edificio tiene su origen en el palacio que el rey Jaime II de Mallorca edificó a principios del siglo XlV y que en 1399 el rey Martín I de Aragón lo cedió para convertirlo en cartuja y los monjes lo transformaron para adaptarlo a sus necesidades.