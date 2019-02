Antoni Simó, candidato de Més a la alcaldía de sa Pobla

Més per sa Pobla decidió este jueves en una asamblea que Antoni Simó Tomàs será el candidato de Més para la alcaldía del municipio en las próximas elecciones municipales. Antoni Simó Tomàs (sa Pobla, 1990) ha sido teniente de alcalde durante la presente legislatura, y ya encabezó la lista de la formación en 2015.

El candidato de Més ha querido evaluar de manera positiva el actual mandato. Asimismo, ha declarado que «son necesarios cuatro años más para seguir transformando el municipio» y continuar con los proyectos iniciados. Antoni Simó Tomàs ha asegurado que Més per sa Pobla concurrirá a las elecciones municipales con el objetivo de obtener la alcaldía y con el aval del trabajo hecho. «Ahora me me presento para ser el primer alcalde de izquierdas de sa Pobla, que siempre los ha tenido de conservadores», dijo.

En las elecciones municipales de 2015, Més per sa Pobla triplicó el número de votos respecto a la convocatoria anterior, y fue inprescindible para formar el pacto de gobierno con IxSP, el PI y el PSIB-PSOE. Aún así, Antoni Simó Tomàs asegura que la candidatura tiene margen para continuar creciendo gracias al aval del trabajo hecho por los regidores de Més en el equipo de gobierno y el trabajo del partido para renovarse y aumentar su presencia en sa Pobla.

«Tres años y medio de gobierno en el Ajuntament de sa Pobla ha permitido avanzar en muchas cosas», declara Antoni Simó Tomàs. Hace referencia al saneamiento de las cuentas y la reducción de la deuda municipal a la mitad, al aumento significativo de los porcentajes de reciclaje, a la reapertura de la radio local, a la mejora de las infraestructuras, a la transparencia en la dotación de subvenciones o al dinamismo social y cultural generado desde el área de Cultura.