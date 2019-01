Cambio radical en la candidatura del PP en Inca: Mar Nicolau encabezará la lista

Cambio de rumbo en el PP de Inca. Finalmente, Rosa Tarragó no será la candidata para encabezar la lista del PP para las próximas elecciones municipales 2019 y su puesto lo ocupará Mar Nicolau, conocida por ser la presidenta de la asociación empresarial Activa’t Inca.

La candidatura de Nicolau se dará a conocer de manera oficial el próximo martes 15 de enero, pero su nombre ya se comenta en los corrillos políticos de Inca y de Palma.

Aunque su candidatura ya se sabe desde hace 20 días, se quería llevar en secreto hasta el anuncio oficial y el mismo presidente del PP local y portavoz en el Ajuntament, Rafel Torres, lo desmintió ayer mismo: «Que yo sepa, de momento, nuestra candidata sigue siendo Rosa Tarragó. Es una fake news, como se dice ahora». Pero no, no lo es, y varias fuentes de su propio partido así lo explicaron.

El cambio de candidata se vivió poco antes de la celebración de la cena de Navidad del PP en Inca. Mientras los simpatizantes y militantes se preparaban para acudir al evento, el presidente del PP en Balears, Biel Company, se reunió en la sede del PP de Inca con Rafa Torres, Mar Nicolau y Tomeu Garcias, ex jefe de prensa durante años por el PP en el Ajuntament d’Inca y, además, marido de Nicolau.

Ahí se conocieron Company y la nueva candidata. De hecho, en la cena, Tarragó ya ni se sentó en la mesa presidencial.

Pero no todo ha sido tan sencillo. Las mismas fuentes del Partido Popular en Inca apuntan a que este nombramiento no ha sentado bien a un sector de la junta local, aunque también reconocen que «hay gente dentro del PP de Inca que ni lo sabe». En principio, se tenían que enterar en una asamblea prevista para el mismo martes día 15. Ahora se verá como evolucionan las cosas y si, finalmente, Nicolau es la número uno. Si no lo es, siempre quedará Rafel Torres.