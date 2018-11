El edil de Hacienda de Inca dimite horas antes de aprobar el presupuesto

Desde este jueves, Àngel Garcia ya no es el regidor de Hacienda en el Ajuntament d’Inca. Así lo expresó el también portavoz de Independents durante la comisión de Hacienda que se celebró al mediodía en la que anunció su renuncia a la delegación de Hacienda pocas horas antes de que el pleno municipal aprobara las cuentas para el 2019.

Garcia apuntó a que no comparte la línea política que se ha marcado en los presupuestos y dijo tener una intuición sobre que el presupuesto no cumplirá con la ‘ley Montoro’, «un aspecto que ya avisé en junio y que no se ha escuchado».

El anuncio de Garcia cogió por sorpresa a sus socios de gobierno y al alcalde Virgilio Moreno (PSOE) que indicó que «el edil me ha transmitido que no se siente con coraje de seguir al frente del área». Un área que ahora gestionará el alcalde.

Garcia desmintió las palabras de Moreno: «Ilusión y coraje todo el del mundo. Pero no estoy de acuerdo con la línea política». A pesar de esta renuncia, Àngel Garcia avanzó que seguirá gestionando Medio Ambiente, Mundo Rural e Inversiones «por responsabilidad con los votantes».