Vox Palma exigirá mañana al PP en el pleno municipal definir un plan de usos para el edificio de Gesa y que su rehabilitación y posterior puesta en marcha como equipamiento se haga «a coste cero» para las arcas municipales, mediante un modelo de concesión para que sean empresas privadas quienes asuman el gasto a cambio de explotar las instalaciones durante años. Vox ha presentado una moción en este sentido para el pleno, y en una rueda de prensa hoy ha vuelto a insistir en que se oponen a que el edificio del arquitecto Josep Ferragut Pou se convierta en un museo.

Este jueves el PP podrá sacar adelante la compra de Gesa (el acuerdo transaccional debe validarlo el pleno) gracias a los votos de Vox. En ese sentido, los regidores Fulgencio Coll y Juan Antonio Esteban han remarcado que han colaborado «sin ningún complejo» en este proyecto porque comparten la necesidad de dar solución a este «cadáver urbano». «Debe pasar a ser propiedad del Ajuntament y lo primero es comprarlo», explicaba Esteban.

Con todo, Vox sí introduce matices en cuanto a los usos. El PP llevaba en su programa electoral convertir el edificio en un museo y es una idea que encuentra el rechazo frontal de su socio; con todo, de momento los informes del proyecto hablan de una multiplicidad de usos que combinaría «espacios expositivos» con el Distrito de Innovación de Llevant (la principal reivindicación de Vox para este espacio), la biblioteca central de Palma, un archivo, un almacén de arte y otras facetas.

Según Coll, en sus conversaciones con el alcalde han «llegado a un acuerdo para que Gesa pueda utilizarse, pero sin ser museo». «Caben muchas cosas. No queremos que sea un museo, no va a ser un museo», insistía. Y, sin embargo, el viernes el PP se abstuvo en la votación sobre la solicitud de Vox para definir el plan de usos y que éste pase por el pleno en unos meses. En cualquier caso, Coll ha recalcado que «el PP no renuncia al Distrito de Innovación de Llevant», sin olvidar que «hoy la primera prioridad es la vivienda y exigimos que lo sea para el Govern y para Cort».

En este contexto, Vox pide que la rehabilitación de Gesa, tras una compra cifrada en 25,3 millones, «no nos cueste más dinero» ni personal municipal porque consideran que los recursos tienen que orientarse a otras necesidades. Los informes municipales cuantifican en unos 46 millones de euros el coste de rehabilitación, a falta de definir los usos (por lo que todavía habría que sumar otras obras para adaptar el edificio a sus nuevas funcionalidades). Esteban cree que sería posible diseñar una licitación «rentable para cualquier inversor medianamente eficaz», de forma que a las empresas les salga a cuenta asumir todos estos costes a cambio de explotar una concesión (que tendría que tener un plazo largo, de décadas). Como ejemplo, el concejal ha mencionado la construcción del Hospital Son Espases, y para Gesa propone dos cánones, uno fijo sobre la ejecución de la obra y otro variable en función de los servicios prestados.