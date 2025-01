El próximo jueves 30 se celebrará el pleno de enero y la plataforma Nacional de Caravanas y Autocaravanas (PACA) y la Asociación Caravaning Oasis (ACO) acudirán para protestar contra la nueva ordenanza cívica. Jesús Gallardo, presidente de PACA, acudirá a la sesión plenaria para defender «el derecho a pernoctar. Pero estamos totalmente en contra de los asentamientos». Se ahonda así la brecha entre los usuarios de caravanas de uso recreativo y aquellos que han recurrido a ellas por falta de vivienda a precios asequibles.

«Yo defiendo que se pueda vivir dentro de los vehículos pero es el Ajuntament de Palma quien tiene que poner medios para que puedan realizar esta actividad de habitabilidad. Asentamientos de autocaravanas sí, pero regulando sus vertidos de aguas sucias», señaló después Gallardo. Por eso reclamó más puntos negros para que las caravanas puedan vaciar sus depósitos de desperdicios.

De esta manera, marca distancias con los habitantes de los asentamientos de caravanas de Son Güells, Son Hugo y Ciutat Jardí, donde decenas de familias viven en estos vehículos ante la falta de vivienda asequible.

«Eso no es vivir con dignidad», aseguró Gallardo, que advirtió que «al caravanista turístico lo está expulsando» por la mala imagen que provocan «los asentamientos de caravanas donde se llevan a cabo prácticas ilícitas e inadecuadas que no se deberán permitir». Y reclamó a Cort la habilitación de espacios para que puedan vivir los residentes de las caravanas. «Hay guardia civiles, enfermeros y profesores que no encuentran casa», lamentó.