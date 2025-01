Las colles de dimonis de Palma han expresado este viernes su malestar por la «reducción significativa» del presupuesto asignado al Correfoc de Sant Sebastià 2025, «por causas ajenas a las voluntades de las colles».

El Correfoc se celebra este domingo con la participación de 11 colles y unos 300 dimonis. Como adelantó Ultima Hora, en esta edición habrá menos pirotecnia (7.000 artefactos y 161 kilos de pólvora, unos 20 kg menos que en 2024) debido a que el Ajuntament se ha visto obligado a recurrir a un contrato menor, con un límite de 15.000 euros (cuando otros años se queman unos 25.000 o 30.000 euros en pirotecnia, según las colles).

Esto se debe a que el contrato anual que debía cubrir esta celebración, y también los Correfocs de Sant Joan y la Nit de les Ànimes, quedó desierto a un mes de las fiestas patronales.

A pocos días de la fiesta, en un comunicado conjunto, las colles Maleïts Encabritats, Kinfumfà, Enfocats, Illa Galera, Trabucats, Realment Cremats, Incubus, Es Cau Des Boc Negre y Guardians del Drac de Sant Jordi aclaran que no señalan «a nadie en concreto como responsable de esta situación». «Eso no quita que esta nueva forma de proceder lleva implícitas una serie de consecuencias con las que las colles de dimonis de Palma no nos sentimos cómodas ni afines».

En este contexto, las colles han «decidido seguir adelante de la mejor manera que se pueda, aunque las condiciones no sean las más favorables»: «Los que amamos la tradición no contemplamos en ningún caso otra opción posible». No obstante, anticipadamente piden «disculpas al público por no poder ofrecer un espectáculo al nivel de otros años».

«Pese a los esfuerzos y la dedicación de las colles, no nos sentimos responsables de esta situación, que escapa a nuestro control. Seguiremos luchando para que el Correfoc de Sant Sebastià mantenga su espíritu y grandeza en el futuro, y agradecemos el apoyo y la comprensión de todos», concluía el comunicado.

Tras el comunicado de las colles, desde Cort insistieron en que han colaborado con ellas para minimizar el impacto de este percance, rediseñando el recorrido con tres salidas simultáneas (en plaça de la Reina, el Pont de la Riera y Jaume III a la altura de carrer Bonaire). Desde Participació Ciutadana recalcaban también que la pirotecnia «ha incrementado considerablemente su coste» y que están trabajando en reajustar los precios para la nueva licitación, que ya cubrirá el Correfoc de 2026.