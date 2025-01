PP y Vox han sacado hoy adelante una modificación del reglamento municipal del Ayuntamiento de Palma que en la práctica reducirá el número máximo de iniciativas que la oposición puede presentar mensualmente para su debate en el pleno. El equipo de gobierno justificó la medida en la necesidad de asegurar «un correcto funcionamiento de las sesiones».

Hace tiempo que en los pasillos de Cort se debate sobre cómo reducir la duración de los plenos, pero la de este jueves ha sido una discusión de tono bronco cargada de reproches mutuos, en la que la oposición ha acusado al PP de recortar la participación política, mientras que Vox ha afeado a la izquierda su uso de las iniciativas para polemizar con «discursos políticos». «Que estemos muchas horas no quiere decir que lo hagamos mejor, se trata de arreglar los problemas de la ciudad con eficiencia», ha declarado Fulgencio Coll.

Durante la sesión ha quedado claro que hay cierta unanimidad en torno a la idea de acortar las sesiones, pero no en cómo llevarlo a cabo. «No con estas formas autoritarias de recortar lo que no les interesa. No han hecho nada por consensuarlo», ha aducido Miquel Àngel Contreras (Més). La izquierda ha recriminado además las limitaciones a las intervenciones de entidades civiles.

El debate ha trascendido la modificación en sí y se ha ampliado a la transparencia del Ajuntament en general. «Si ustedes contestaran a las preguntas que hacemos por escrito muchas cosas no llegarían al pleno porque ya estarían resueltas. Se están resistiendo no sólo a la oposición sino también a que los medios de comunicación les pidan explicaciones», ha criticado el portavoz del PSOE, Francisco Ducrós. El socialista censuraba que el PP se ampare en la redacción literal de la norma ante determinadas peticiones «pero cuando se propone cambiar el reglamento, votan en contra».

Como alternativa a un recorte directo de las mociones del pleno, la izquierda planteaba otras fórmulas de mejora como descentralizar el pleno dando más peso a comisiones y juntas de distrito o crear una comisión nueva que acoja comparecencias de forma permanente y estable para dar cuenta de los asuntos que planteen los grupos.