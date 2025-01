El PSOE de Palma ha solicitado este jueves que la expansión de BiciPalma a no residentes se acompañe de «más recursos para ampliar el número de bicicletas, ampliar las estaciones y contratar más personal para que el servicio no se resienta y se pueda prestar en condiciones óptimas». «Nos preocupa que esta decisión no venga acompañada con mejoras, algo que afectará a la ciudadanía», ha expresado el concejal Xisco Dalmau. El PSOE se ha abstenido en la votación sobre este punto.

Asimismo, Dalmau ha aprovechado la reunión del consejo de administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) para pedir que Bicipalma se adhiera a la reducción del 50 por ciento de la tarifa promovida por el Gobierno para 2025. Es una ayuda para los servicios de préstamo público de bicicletas prevista en la misma norma que regula la gratuidad de los buses de la EMT y a la que Palma no se ha sumado. Noticias relacionadas BiciPalma se abrirá a los no residentes, tanto de otros municipios de Mallorca como turistas Más noticias relacionadas Dalmau ha subrayado que «hay que apostar por otra movilidad en Palma, no sólo potenciar el uso del coche»: «Palma es una ciudad que está colapsada, necesita más inversión en Bicipalma y más inversión en la EMT para que las alternativas al vehículo privado sean una realidad». Además, Dalmau también ha reclamado que la empresa municipal renuncie formal y expresamente al «tarifazo» que intentó aprobar en diciembre para los aparcamientos municipales y en Bicipalma. Desde la dirección de la SMAP han reconocido en la reunión que no podrán llevar a cabo la subida de precios prevista por falta de apoyos. El PSOE cree que el PP volverá a intentar aplicarlo. El portavoz del PSOE en Cort, Xisco Ducrós, ha insistido en que «el alcalde no está interesado en ningún tema de movilidad». «Bicipalma debería haberse adherido a reducción de las tarifas promovida por el Gobierno central porque es una medida que, lo que busca, es incentivar la movilidad en bicicleta, algo que al equipo de gobierno no le interesa».