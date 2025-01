Més ha cargado este jueves contra la decisión de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) de universalizar el servicio de BiciPalma abriéndolo a los no residentes, independientemente de si son vecinos de la Part Forana o visitantes. Una decisión que para los ecosoberanistas supone una «entrega al turismo masivo» que «deja de lado a los residentes». Sólo Més y Podemos han votado en contra de la medida en el Consejo de Administración, mientras que el PSOE se ha abstenido; una postura que en Més no ha sentado nada bien y tildan de «incomprensible».

De hecho, en un comunicado Més ha recordado que el PSOE promovió en febrero una moción donde pedía expandir el servicio a los turistas. Algo que para el regidor Miquel Àngel Contreras «evidencia la complicidad del PSIB con los grandes intereses económicos». «El PSOE se ha aliado con el PP y VOX para seguir profundizando en un modelo de ciudad elitista e insostenible, alejado de las necesidades reales de la gente", ha remarcado Contreras.

Desde Més creen que la apertura de BiciPalma a los no residentes (que no vendrá acompañada de la compra de más bicicletas ni de más contrataciones de trabajadores) supondrá un «colapso» del servicio. «Los residentes ya no tendrán garantizado disponer de una bicicleta para ir a trabajar o hacer sus tareas diarias», ha alertado Contreras, que insiste en que «es de sentido común» adecuar las dimensiones de la red a un incremento tan importante de la potencial nueva demanda.

Por todo ello, Més lamenta que se convierta esta alternativa de transporte sostenible en «una oferta de ocio más, al servicio de la masificación turística, como ya ocurre con otros ámbitos». Contreras acusaba al alcalde, Jaime Martínez, de haber «demostrado, una vez más, su obsesión por el turismo, priorizándolo por encima de las necesidades de los palmesanos».