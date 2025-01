La tensión entre Podemos y Abogados Cristianos se ha trasladado este martes a la televisión. La regidora de Podemos en el Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, participó este martes en el programa En boca de todos, en Cuatro, en el que se encaró con Polonia Castellanos, portavoz de Abogados Cristianos, por el cartel de Podemos para el Sant Sebastià LGBTIQ+.

«Sabían que iba a ofender, es su propósito. Para reivindicar ningún colectivo no es necesario humillar o atacar a otro. No es necesario atacar a los cristianos para dar visibilidad a nadie», denunció Castellanos.

Muñoz contrarrestó las críticas y advirtió que «desde hace 500 años es un icono erotizado y hace 200, el escritor Oscar Wilde lo consideró un icono gay. Cuando salió de la cárcel se cambió su nombre y adoptó el de San Sebastián». Desde entonces, el mártir ha sido un referente para el colectivo. Castellanos insistió en que «es un santo que veneraban los cristianos perseguidos, que ahora persiguen ustedes. No arremeta contra santos que se veneran desde el siglo III».

La concejala de Podemos en Palma insistió en televisión en que «no entendemos tanta polémica por un cartel en 2025. Contratamos una dirección artística que encargó el cartel a Lluïsa Febrer, a la que mandamos nuestro apoyo, y no vamos a censurarla porque apoyamos la libertad de expresión». En ese momento Nacho Abad, presentador del programa, señaló que «Febrer ha cometido un apartheid lingüístico con nosotros porque ha dicho que si no es entrevistada en catalán, no quiere salir».